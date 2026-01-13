Fernando Maymone Martins distinguido com o Prémio VIDA 2025

Fernando Maymone Martins é o vencedor do Prémio VIDA 2025, uma distinção atribuída pela Federação Portuguesa Pela Vida, que reconhece personalidades com um contributo ímpar na defesa da vida humana, desde a conceção até à morte natural.

Segundo o júri do Prémio VIDA, “não é possível escrever a história da defesa da VIDA em Portugal sem Fernando Maymone Martins como um dos seus grandes protagonistas”, sublinhando a gratidão coletiva por uma vida dedicada à medicina, ao serviço público e à dignidade da pessoa humana.

Médico cirurgião, Fernando Maymone Martins foi pioneiro do serviço de cardiologia pediátrica do Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde desempenhou um papel determinante no desenvolvimento e introdução de abordagens inovadoras nesta área clínica. Ao longo da sua carreira, assumiu também funções de relevo internacional, tendo sido presidente da Associação Europeia de Cardiologia Pediátrica, bem como presidente da Associação Portuguesa de Médicos Católicos.

Reconhecido pelo seu empenho cívico e humanista, foi orador em dezenas de debates, colóquios e conferências em defesa da VIDA, assumindo particular protagonismo nas campanhas do “Não” nos referendos de 1998 e 2007 sobre a interrupção voluntária da gravidez.

Nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa como responsável pela construção de uma maternidade em Timor-Leste, deu cumprimento a um desejo expresso do Papa João Paulo II.

De acordo com Portuguesa Pela Vida, apesar de um contexto difícil e por vezes hostil, Fernando Maymone Martins concretizou a missão que lhe foi confiada, vindo mais tarde a fundar a Fundação Mater Timor - Loro'Sae, dedicada à criação de maternidades-escola com o objetivo de melhorar a saúde materno-infantil do povo timorense.

Em Portugal, é também sócio fundador da Ajuda de Berço, uma instituição de acolhimento de crianças abandonadas ou em risco, projeto que desenvolveu em conjunto com a sua esposa, Madalena, tendo exercido funções como presidente da Assembleia Geral.

A Federação Portuguesa Pela Vida, fundada em 2002, reúne associações e fundações que têm como missão a defesa da Vida Humana, a promoção da dignidade da pessoa, bem como o apoio à família e à maternidade.

O Prémio Vida 2025, que em anos anteriores já distinguiu figuras como Gentil Martins e Isabel Galriça Neto, vai ser entregue a Fernando Maymone Martins no próximo sábado, 17 de janeiro, no Jantar de Reis da Federação Portuguesa pela Vida, como diz à Renascença António Pinheiro Torres.

“O que pretendemos é reconhecer o mérito de pessoas e instituições que realizaram ações inequívocas de promoção do respeito pela vida humana. Distinguem-se percursos humanos, e também de empenho institucional. Por outro lado, diz-se às pessoas ‘obrigado’ e indicam-se os caminhos que fizeram como exemplos para aquilo que pode ser feito nos anos que temos por diante. Sempre com esta preocupação da defesa da dignidade da vida humana”.

Luta contra o aborto no topo das prioridades

O Jantar da FPV está marcado ara 17 de janeiro, dia de reflexão para as eleições presidenciais. Uma coincidência que não impedirá que alguns temas mais sensíveis sejam abordados, diz à Renascença aquele responsável da FPV.

“Reunindo pessoas envolvidas, em diversos graus, nas movimentações cívicas da sociedade portuguesa, certamente que se falará sobre as eleições, mas sobretudo sobre os temas que nos preocupam”.

“O Jantar é sobretudo um momento em que revemos o que passou e pensamos nos desafios que vamos ter pela frente. E neste momento, no nosso país, há uma possibilidade, no atual quadro legislativo, de haver uma série de medidas concretas de apoio às mulheres que se deparam com a possibilidade de abortar, e outras medidas que podem ajudar a vida das famílias, e as instituições que se dedicam a apoiá-las. Essa será a principal linha a ser seguida este ano, e tudo isto se conversará durante o jantar”.

Em 2026 a luta contra aborto vai continuar a ser uma prioridade da Federação Portuguesa pela Vida. “O aborto tem sido uma questão que nos tem ocupado bastante. A partir dos dados da direção-geral de saúde, que só são conhecidos até 2023 - faltam 2024 e 2025 - teremos já ultrapassado os 300 mil abortos legais em Portugal, por isso é preciso fazermos um balanço do resultado daquele referendo de 2007, porque é um número impressionante! Temos sempre esta preocupação, de perceber o que é que aconteceu e o que é que se pode fazer para que não continue a acontecer esta tragédia. Outro ponto é criar condições na sociedade portuguesa para que estas situações não aconteçam, criar um ambiente legislativo e social que torne propício a que a opção seja pela vida”.

As barrigas de aluguer e a eutanásia também preocupam, mas em relação a este último tema, não acredita que haja um retrocesso. “A Eutanásia não tem por onde voltar atrás! A lei foi aprovada e depois foi declarada inconstitucional, por isso é uma lei que morreu. Foi eutanasiada pelo Tribunal Constitucional! Se alguém pretender que exista uma lei da eutanásia vai ter de voltar a fazer todo o caminho legislativo, e não cremos que atualmente - primeiro no parlamento, e depois na sociedade – haja apoio para que essa lei venha a existir. Espero, sobretudo, que se faça o caminho do cuidado com as pessoas em fim de vida, com os doentes e com as pessoas mais idosas”.

O jantar coincide com a véspera presidenciais, e a Federação Portuguesa pela Vida desafia os candidatos a aproveitarem a campanha para dizerem o que pensam sobre os temas mais fraturantes. Para isso, “foi criada uma plataforma informática, através da qual é possível cada um enviar um email para os endereços de email das candidaturas, para que os candidatos sintam que para uma parte importante da sociedade portuguesa a defesa da vida e da família são valores muito importantes, e que tenham a preocupação, durante a campanha eleitoral, de responder aos seus eleitores. Todos os candidatos, em exceção”.