Fernando Maymone Martins distinguido com o Prémio VIDA 2025

Fernando Maymone Martins é o vencedor do Prémio VIDA 2025, uma distinção atribuída pela Federação Portuguesa Pela Vida, que reconhece personalidades com um contributo ímpar na defesa da vida humana, desde a conceção até à morte natural.

Segundo o júri do Prémio VIDA, “não é possível escrever a história da defesa da VIDA em Portugal sem Fernando Maymone Martins como um dos seus grandes protagonistas”, sublinhando a gratidão coletiva por uma vida dedicada à medicina, ao serviço público e à dignidade da pessoa humana.

Médico de profissão, Fernando Maymone Martins foi pioneiro do serviço de cardiologia pediátrica do Hospital de Santa Cruz, onde desempenhou um papel determinante no desenvolvimento e introdução de abordagens inovadoras nesta área clínica. Ao longo da sua carreira, assumiu também funções de relevo internacional, tendo sido presidente da Associação Europeia de Cardiologia Pediátrica, bem como presidente da Associação Portuguesa de Médicos Católicos.

Reconhecido pelo seu empenho cívico e humanista, foi orador em dezenas de debates, colóquios e conferências em defesa da VIDA, assumindo particular protagonismo nas campanhas do “Não” nos referendos de 1998 e 2007 sobre a interrupção voluntária da gravidez.

Nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa como responsável pela construção de uma maternidade em Timor-Leste, deu cumprimento a um desejo expresso do Papa João Paulo II.

De acordo com Portuguesa Pela Vida, apesar de um contexto difícil e por vezes hostil, Fernando Maymone Martins concretizou a missão que lhe foi confiada, vindo mais tarde a fundar a Fundação Mater Timor - Loro'Sae, dedicada à criação de maternidades-escola com o objetivo de melhorar a saúde materno-infantil do povo timorense.

Em Portugal, é também sócio fundador da Ajuda de Berço, uma instituição de acolhimento de crianças abandonadas ou em risco, projeto que desenvolveu em conjunto com a sua esposa, Madalena, tendo exercido funções como presidente da Assembleia Geral.

A Federação Portuguesa Pela Vida, fundada em 2002, reúne associações e fundações que têm como missão a defesa da Vida Humana, a promoção da dignidade da pessoa, bem como o apoio à família e à maternidade.