Maria de Medeiros e filmes de Laura Carreira e Sara Naves nomeados para os Goya

13 jan, 2026 - 16:41 • Lusa

"Uma quinta portuguesa", "On Falling" e "O Estada de Alma" valem nomeações a artistas portuguesas.

A atriz Maria de Medeiros e os filmes "On Falling", de Laura Carreira, e "O Estado de Alma", de Sara Naves, estão nomeados para os prémios espanhóis de cinema Goya 2026, anunciados esta terça-feira, em Espanha.

Maria de Medeiros está nomeada para o Goya de Melhor Atriz Secundária pelo filme "Uma quinta portuguesa", da realizadora Avelina Prat, coprodução luso-espanhola rodada em Ponte de Lima (Viana do Castelo), com elenco português e espanhol.

"On Falling", primeira longa-metragem da realizadora Laura Carreira, está indicado para o Goya de Melhor Filme Europeu, enquanto "O Estada de Alma", de Sara Naves, produzido pela Sardinha em Lata com coprodução espanhola, foi nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação.

Os Goya são os prémios da Academia de Cinema de Espanha e conhecidos como os "Óscares espanhóis". A 40.ª gala vai realizar-se a 28 de fevereiro.

