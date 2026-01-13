Morreu o cartoonista Scott Adams, criador de Dilbert

O cartoonista Scott Adams, criador de Dilbert, personagem central de uma tira de banda desenhada publicada em vários jornais que satirizava o mundo corporativo, morreu aos 68 anos, foi esta terça-feira anunciado.

A morte do cartoonista, cuja tira de banda desenhada foi retirada de vários jornais em 2023 após este ter feito comentários racistas no seu podcast, foi anunciada pela primeira ex-mulher, Shelly Miles, num direto nas contas de Scott Adams nas redes sociais, de acordo com a agência Associated Press.

"Ele não está mais connosco", afirmou Shelly Miles. A AP recorda que Scott Adams revelou no ano passado ter sido diagnosticado com cancro da próstata, que se tinha espalhado para os ossos.

Ainda segundo Shelly Miles, Scott Adams morreu em casa, no norte do estado da Califórnia, onde estava em cuidados paliativos.

A "tira Dilbert", personagem sem boca de óculos e sempre vestido com uma camisa branca de manga curta e gravata vermelha e preta, chegou a ser publicada em dois mil jornais, em pelo menos 70 países e 25 línguas.

Scott Adams criou Dilbert em 1989, que chegaria ao Diário de Notícias, em Portugal, na década de 1990.

Na mesma década, começaram a ser publicados os livros de banda desenhada, pela Editorial Notícias, passando mais tarde, pelo anos 2009-2011, a ser publicados pela Asa.

Scott Adams foi distinguido em 1997 com o Prémio Reuben da Sociedade National dos Cartoonistas, considerado um dos galardões mais prestigiados da área.

No mesmo ano, Dilbert tornou-se na primeira personagem fictícia a entrar na lista da revista Time dos norte-americanos mais influentes.

"Estamos a torcer por ele, porque é o porta-voz das lições que acumulámos - mas temos muito medo de expressar - no nosso esforço para evitar o homicídio "cubicular" [em referência aos postos de trabalho em cubículos, que há em escritórios de várias empresas]", escreveu a revista na altura.

Além dos livros e jornais, Dilbert chegou também à televisão, com uma série de animação na qual o ator Daniel Stern, um dos ladrões de "Sozinho em Casa", dava voz à personagem principal.

O "império Dilbert", que incluiu também, por exemplo, peluches e jogos de computador, colapsou em 2023, quando Scott Adams se referiu repetidamente a pessoas negras como um "grupo de ódio" e disse que não "ajudaria norte-americanos negros". Embora mais tarde tenha dito que estava a ser hiperbólico, continuou a defender a mesma posição.

Quase de imediato, vários jornais cancelaram a publicação da tira de Dilbert.

Scott Adams acabou por relançar a tira de banda desenhada diária com o nome "Dilbert Reborn" (Dilbert Renascido, em português), através da plataforma de vídeo Rumble, popular entre conservadores e grupos de extrema-direita.

Além disso, criou um podcast, "Real Coffee", no qual abordava questões políticas e sociais.