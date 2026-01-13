Primeiro-ministro anuncia classificação da Livraria Lello como monumento nacional

O primeiro-ministro anunciou, esta terça-feira, que o Governo deu início ao processo para classificar a Livraria Lello como monumento nacional.

"Hoje, 13 de janeiro de 2026, dia em que se assinalam os 120 anos da Livraria Lello, quero aqui dizer-vos que o Governo já tem em circulação legislativa o diploma que vai reclassificar este edifício como monumento nacional", disse, durante a cerimónia de aniversário daquele ícone da cidade do Porto.

Luís Montenegro descreveu a Lello como um símbolo do "património e da identidade" portugueses.

Um reconhecimento que já leva "anos de espera", refere a presidente do conselho de administração da Livraria Lello. Aurora Pinto explica que o processo já estava em marcha e que "só faltava mesmo o arranque final".

"Podemos dizer que foi um final muito feliz", aponta.

A responsável da Lello acrescenta ainda que serão muitas as novidades na programação dos 120 anos da Livraria Lello, começando pelo novo nome, "Livraria Lello Porto", e pelo logótipo renovado, que assume a cor azul da cidade.

"Os 120 anos são celebrados essencialmente com a cor azul, que é a cor do Porto, e queremos, definitivamente, ligar-nos ao território e, a partir dele, criar as tais pedras do arco que permitam uma grande revolução ao nível da cultura", desenvolve Aurora Pinto.

Arranca também esta terça-feira o podcast "Palavrão", nome que simboliza "o carácter das gentes do Norte e das gentes do Porto", acrescenta.

Está ainda prevista para este ano a abertura da nova ala do edifício, com a assinatura do arquiteto Álvaro Siza Vieira, que mais do que duplicará a dimensão do espaço atual.

"Este novo espaço vai permitir uma programação mais constante e vai permitir também um maior conforto, pela acessibilidade que vai garantir ao primeiro andar, às pessoas que hoje, entrando por esta porta, não conseguem subir ao primeiro andar", remata.