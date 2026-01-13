Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 13 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

120 ANOS DE LIVRARIA LELLO

Primeiro-ministro anuncia classificação da Livraria Lello como monumento nacional

13 jan, 2026 - 12:59 • Jaime Dantas

Luís Montenegro descreve a Lello como símbolo do "património e da identidade" portugueses.

A+ / A-

O primeiro-ministro anunciou, esta terça-feira, que o Governo deu início ao processo para classificar a Livraria Lello como monumento nacional.

"Hoje, 13 de janeiro de 2026, dia em que se assinalam os 120 anos da Livraria Lello, quero aqui dizer-vos que o Governo já tem em circulação legislativa o diploma que vai reclassificar este edifício como monumento nacional", disse, durante a cerimónia de aniversário daquele ícone da cidade do Porto.

Luís Montenegro descreveu a Lello como um símbolo do "património e da identidade" portugueses.

Um reconhecimento que já leva "anos de espera", refere a presidente do conselho de administração da Livraria Lello. Aurora Pinto explica que o processo já estava em marcha e que "só faltava mesmo o arranque final".

"Podemos dizer que foi um final muito feliz", aponta.

A responsável da Lello acrescenta ainda que serão muitas as novidades na programação dos 120 anos da Livraria Lello, começando pelo novo nome, "Livraria Lello Porto", e pelo logótipo renovado, que assume a cor azul da cidade.

"Os 120 anos são celebrados essencialmente com a cor azul, que é a cor do Porto, e queremos, definitivamente, ligar-nos ao território e, a partir dele, criar as tais pedras do arco que permitam uma grande revolução ao nível da cultura", desenvolve Aurora Pinto.

Arranca também esta terça-feira o podcast "Palavrão", nome que simboliza "o carácter das gentes do Norte e das gentes do Porto", acrescenta.

Está ainda prevista para este ano a abertura da nova ala do edifício, com a assinatura do arquiteto Álvaro Siza Vieira, que mais do que duplicará a dimensão do espaço atual.

"Este novo espaço vai permitir uma programação mais constante e vai permitir também um maior conforto, pela acessibilidade que vai garantir ao primeiro andar, às pessoas que hoje, entrando por esta porta, não conseguem subir ao primeiro andar", remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 13 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' E(...)