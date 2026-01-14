Capitão Fausto sobem ao palco em várias cidades europeias

A banda portuguesa Capitão Fausto realiza em março uma digressão europeia que inclui espetáculos em Madrid, Amesterdão, Paris e Londres, foi esta quarta-feira anunciado.

A "Euro Trip" dos Capitão Fausto, que no dia 24 de janeiro se estreiam na MEO Arena, em Lisboa, com um concerto em nome próprio, começa em 11 de março, em Madrid, e termina em 20 de março, em Londres, de acordo com informação publicada nas contas oficiais da banda nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A digressão passa também por Barcelona (12 de março), Bruxelas (14 de março), Amesterdão (16 de março), Luxemburgo (17 de março) e Paris (18 de março).

O álbum mais recente dos Capitão Fausto, "Subida Infinita", data de março de 2024. Este é o quinto álbum de originais do grupo e também o último com a formação original, visto que o teclista Francisco Ferreira deixou entretanto a banda.

A banda é composta por Tomás Wallenstein, Domingos Coimbra, Manuel Palha e Salvador Seabra.

A discografia dos Capitão Fausto inclui ainda "Gazela" (2011), "Pesar o Sol" (2014), "Capitão Fausto têm os dias contados" (2016) e "A invenção do dia claro" (2019).