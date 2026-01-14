Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Música

Capitão Fausto sobem ao palco em várias cidades europeias

14 jan, 2026 - 20:45 • Lusa

Banda portuguesa Capitão Fausto anunciou espetáculos em Madrid, Amesterdão, Paris e Londres. Agendada para março, esta digressão europeia vai contar com temas do quinto álbum de estúdio "Subida Infinita", o último projeto com o teclista Francisco Ferreira que deixou entretanto a banda.

A+ / A-

A banda portuguesa Capitão Fausto realiza em março uma digressão europeia que inclui espetáculos em Madrid, Amesterdão, Paris e Londres, foi esta quarta-feira anunciado.

A "Euro Trip" dos Capitão Fausto, que no dia 24 de janeiro se estreiam na MEO Arena, em Lisboa, com um concerto em nome próprio, começa em 11 de março, em Madrid, e termina em 20 de março, em Londres, de acordo com informação publicada nas contas oficiais da banda nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A digressão passa também por Barcelona (12 de março), Bruxelas (14 de março), Amesterdão (16 de março), Luxemburgo (17 de março) e Paris (18 de março).

O álbum mais recente dos Capitão Fausto, "Subida Infinita", data de março de 2024. Este é o quinto álbum de originais do grupo e também o último com a formação original, visto que o teclista Francisco Ferreira deixou entretanto a banda.

A banda é composta por Tomás Wallenstein, Domingos Coimbra, Manuel Palha e Salvador Seabra.

A discografia dos Capitão Fausto inclui ainda "Gazela" (2011), "Pesar o Sol" (2014), "Capitão Fausto têm os dias contados" (2016) e "A invenção do dia claro" (2019).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido