Kiefer Sutherland detido depois de agredir motorista

14 jan, 2026 - 12:20 • João Malheiro

Ator teve de pagar 50 mil dólares de fiança para sair em liberdade.

A+ / A-

O ator Kiefer Sutherland foi detido durante na segunda-feira em Los Angeles, depois de agredir um motorista de uma aplicação TVDE.

O artista de 59 anos foi levado pela polícia depois de uma denúncia de agressão a um condutor que terá sido agredido depois de Sutherland ter entrado na viatura.

De acordo com a polícia de Los Angeles, o motorista não teve necessidade de receber assistência médica.

Depois da sua detenção, o ator saiu em liberdade após o pagamento de uma fiança de 50 mil dólares (42.927 mil euros). Terá de se apresentar a tribunal a 2 de fevereiro.

Kiefer Sutherland é filho de Donald Sutherland e, como o pai, também se tornou um ator conhecido. Já ganhou um Emmy e um Globo de Ouro pelo seu papel na série criminal "24".

