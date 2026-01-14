Ouvir
Quatro projetos portugueses no festival Eurosonic nos Países Baixos

14 jan, 2026 - 07:52 • Lusa

Ana De Llor, Fidju Kitxora, os portuenses Sunflowers e os Them Flying Monkeys, de Sintra, são os projetos lusos presentes na 40ª edição do certame.

Os portugueses Ana De Llor, Fidju Kitxora, Sunflowers e Them Flying Monkeys estão entre os quase 250 artistas e bandas que compõem o cartaz do 40.º festival Eurosonic, que começa esta quarta-feira em Groningen, nos Países Baixos.

Na 40.ª edição do Eurosonic Noorderslag, que é em simultâneo um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo, são 246 os artistas e bandas com atuações agendadas.

Entre as atuações, que se estendem até sábado contam-se quatro projetos portugueses, de acordo com informação disponível no 'site' oficial da iniciativa.

Ana De Llor, nascida em Lisboa e radicada em Londres, define-se como “uma artista avant-pop, que cria melodias sombrias e melancólicas, impregnadas de um misticismo português elétrico e excêntrico”, segundo informação disponível no seu 'site' oficial. Artista “queer orgulhosa”, tem um EP editado: “Not Your Holy Ghost” (2023).

Fidju Kitxora apresenta-se como “coletivo e projeto artístico”, formado entre Cabo Verde e Lisboa, que “convoca na sua música as vozes passadas e presentes da diáspora”.

O álbum de estreia do projeto, “Racodja”, foi editado em 2024. Fidju Kitxora vai estar no Eurosonic a convite da rádio pública portuguesa Antena 3, uma das parceiras do festival.

Os portuenses Sunflowers surgiram em 2014, como dupla, formada por Carol Brandão e Carlos de Jesus, a quem mais tarde de juntou Frederico Ferreira.

O EP de estreia, homónimo e gravado em casa, foi editado nesse ano. O segundo EP, “Ghosts, Witches and PB&Js", chegou em 2015 e o álbum de estreia, “The Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy", em 2016.

No início de 2017, a ainda dupla assinou um contrato com a editora francesa Only Lovers, com vista à reedição do álbum e a uma série de concertos em França, antes do segundo álbum de originais, “Castle Spell” (2018).

Seguiram-se “Endless Voyage” (2020), “A Strange Feeling of Existential Angst” (2023) e “You Have Fallen...Congratulations!”, editado no ano passado.

Os Them Flying Monkeys são uma banda de Sintra, composta por cinco elementos, que editou o primeiro álbum em 2017.

O segundo disco de originais da banda, “Under The Weather”, data de 2020.

Há um ano saiu o terceiro, “Best Behavior”, “um álbum ousado e inovador que combina a sua identidade rock contundente com uma nova direção eletrónica”, lê-se no 'site' do Eurosonic.

