Em Destaque
Jogos Santa Casa

Totoloto: saiba se ganhou o jackpot desta quarta-feira

14 jan, 2026 - 22:15 • Lusa

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 3,2 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 é composta pelos números 1 - 11 - 16 - 34 - 38 + Número da Sorte 13.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

