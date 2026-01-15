Marisa Monte apresenta-se com orquestra sinfónica em setembro em Lisboa

15 jan, 2026 - 13:19 • Lusa
A cantora brasileira Marisa Monte regressa este ano a Portugal, para um concerto com orquestra a 18 de setembro na MEO Arena, em Lisboa, anunciou a promotora Música no Coração, esta quinta-feira.
Intitulado "Phonica", o concerto será "um encontro raro entre a música popular brasileira e a linguagem sinfónica", numa reinterpretação do repertório da artista com arranjos inéditos para orquestra, descreve a promotora.
Neste espetáculo, estreado em outubro passado no Brasil, Marisa Monte apresenta-se em palco acompanhada por uma orquestra de 55 elementos, com direção do maestro André Bachur.
"O repertório revisita canções emblemáticas, sucessos transversais e temas associados a projetos como os Tribalistas [com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown]", lê-se em nota de imprensa.
Marisa Monte, 58 anos e com formação em canto lírico, é uma das mais conhecidas cantoras e autoras da música popular brasileira contemporânea, com mais de 30 anos de carreira e um repertório que inclui os álbuns "Verde Anil Amarelo Cor de Rosa e Carvão" (1994), "Memórias, Crónicas e Declarações de Amor" (2000) ou "Universo ao Meu Redor" e "Infinito Particular", ambos de 2006.
No início dos anos 2000, Marisa Monte juntou-se a Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes formando os Tribalistas, que criaram canções como "Já sei namorar", "Velha infância" e "Passe em casa".