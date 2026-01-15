Tomb Raider está de volta. Divulgada primeira imagem da nova Lara Croft

15 jan, 2026 - 18:02 • Daniela Espírito Santo
Tomb Raider está (quase) de volta, desta feita não em videojogo, mas em formato série de televisão...ou melhor, de serviço de streaming. E, desta vez, quem encarna o papel de Lara Croft é uma das "estrelas" de Guerra dos Tronos.
Depois de atrizes como Alicia Vikander e, claro está, Angelina Jolie, é a vez de Sophie Turner dar vida a uma das personagens mais icónicas dos videojogos, numa série assinada pela Amazon MGM Studios, que há-de chegar à Prime Video. As filmagens já começaram e, para assinalar a data, foi revelada a primeira imagem de Turner na pele de Lara Croft.
Para além de Sophie Turner, o elenco conta ainda com Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.
A série, que se vai chamar mesmo "Tomb Raider", é liderada por Phoebe Waller-Bridge (de Fleabag), que tem várias tarefas na produção: é criadora, argumentista, produtora executiva e co-showrunner, com Chad Hodge. O realizador será, adianta a Prime em comunicado, Jonathan Van Tulleken (vencedor do BAFTA por "Shogun").
"Se pudesse contar à minha versão adolescente que isto estava a acontecer, acho que ela ia explodir de alegria", contava Phoebe Waller-Bridge, na altura em que foi anunciada a produção da série. Adepta confessa do videojogo, a artista assegura que Tomb Raider é "uma parte enorme" da sua vida e que se sente "incrivelmente privilegiada por poder levá-la para a televisão".
O "franchise" de Tomb Raider inclui (até ver) mais de 20 jogos, dos quais já vendeu mais de 95 milhões de cópias. O primeiro saiu em 1996 e, desde então, a personagem da arqueóloga Lara Croft tornou-se um ícone da cultura pop um pouco por todo o planeta.
Chegou a ser listada como uma das 15 personagens de videojogos mais influentes de sempre pela revista Time, a dada altura e deu origem a séries e filmes igualmente icónicos, sobretudo os protagonizados por Angelina Jolie, em 2001 e 2003.
Já em 2018 foi a vez de Alicia Vikander dar a conhecer a origem da personagem no filme "Tomb Raider: O Começo", a culminar a trilogia cinematográfica.
No mundo original dos videojogos, Lara Croft também continuou as suas escavações arqueológicas perigosas noutra trilogia, a "Survivor Trilogy", com jogos lançados em 2013, 2015 e 2018, onde se fica a conhecer a sua "origin story". Conquistou com ela "mais de 200 prémios e nomeações para 'best of'", relembra a Prime Video, que não adiantou ainda data de lançamento para esta nova série.