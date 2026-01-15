Tomb Raider está de volta. Divulgada primeira imagem da nova Lara Croft

A série, que se vai chamar mesmo " Tomb Raider ", é liderada por Phoebe Waller-Bridge (de Fleabag), que tem várias tarefas na produção: é criadora, argumentista, produtora executiva e co-showrunner, com Chad Hodge. O realizador será, adianta a Prime em comunicado, Jonathan Van Tulleken (vencedor do BAFTA por " Shogun ").

Depois de atrizes como Alicia Vikander e, claro está, Angelina Jolie, é a vez de Sophie Turner dar vida a uma das personagens mais icónicas dos videojogos, numa série assinada pela Amazon MGM Studios, que há-de chegar à Prime Video. As filmagens já começaram e, para assinalar a data, foi revelada a primeira imagem de Turner na pele de Lara Croft.

Tomb Raider está (quase) de volta, desta feita não em videojogo, mas em formato série de televisão...ou melhor, de serviço de streaming. E, desta vez, quem encarna o papel de Lara Croft é uma das "estrelas" de Guerra dos Tronos.

"Se pudesse contar à minha versão adolescente que isto estava a acontecer, acho que ela ia explodir de alegria", contava Phoebe Waller-Bridge, na altura em que foi anunciada a produção da série. Adepta confessa do videojogo, a artista assegura que Tomb Raider é "uma parte enorme" da sua vida e que se sente "incrivelmente privilegiada por poder levá-la para a televisão".

“Lara Croft significa muito para mim, assim como para muitos, e mal posso esperar para embarcar nesta aventura. Com morcegos e tudo o resto”, disse a também atriz , conhecida, sobretudo, pela premiada série britânica " Fleabag ".

O "franchise" de Tomb Raider inclui (até ver) mais de 20 jogos, dos quais já vendeu mais de 95 milhões de cópias. O primeiro saiu em 1996 e, desde então, a personagem da arqueóloga Lara Croft tornou-se um ícone da cultura pop um pouco por todo o planeta.

Chegou a ser listada como uma das 15 personagens de videojogos mais influentes de sempre pela revista Time, a dada altura e deu origem a séries e filmes igualmente icónicos, sobretudo os protagonizados por Angelina Jolie, em 2001 e 2003.

Já em 2018 foi a vez de Alicia Vikander dar a conhecer a origem da personagem no filme "Tomb Raider: O Começo", a culminar a trilogia cinematográfica.

No mundo original dos videojogos, Lara Croft também continuou as suas escavações arqueológicas perigosas noutra trilogia, a "Survivor Trilogy", com jogos lançados em 2013, 2015 e 2018, onde se fica a conhecer a sua "origin story". Conquistou com ela "mais de 200 prémios e nomeações para 'best of'", relembra a Prime Video, que não adiantou ainda data de lançamento para esta nova série.