“Vidro Pantera, o espetáculo que estilhaça o universo de Heiner Müller estreia em Faro

Para assinalar os 30 anos da morte de Heiner Müller, o Teatro de Ferro e a companhia Alma d’Arame unem-se e produzem um espetáculo que faz uma abordagem caleidoscópica à obra do dramaturgo alemão.

Em declarações à Renascença, o encenador do espetáculo, Igor Gandra, explica que esta peça é “uma colagem de vários textos, de origens muito, muito diversas, dentro do corpo da obra do Heiner Müller”.

Igor Gandra acrescenta que o espetáculo terá “fragmentos de peças de teatro até partes da sua poesia e também outros materiais que são oriundos de entrevistas, textos teóricos e coisas diferentes”.

Dedicada a adultos, para Igor Gandra este espetáculo “agradará ou interessará, com certeza, simultaneamente às pessoas que não conhecem o universo do Müller e também àquelas que já conhecem”.

O encenador considera que para quem não sabe do que se tratam as peças de Heiner Müller esta é uma porta de acesso que “permite uma visão panorâmica de uma obra que é muito vasta, diversa em grande medida, cheia de contradições também”.

Com componentes visuais e plásticas muito fortes, “Vidro Pantera” conta ainda com uma música original composta por Carlos Guedes e cenografia de Amândio Anastácio que promove “um espetáculo que é muito envolvente, muito imersivo”, acrescenta Igor Gandra.

Para o encenador esta é uma peça “que convoca uma grande pluralidade de linguagens, porque para além do teatro e do teatro de texto, há também uma série de outras abordagens mais próximas de um teatro do movimento”, remata.

O espetáculo, que estreia em Faro, já tem previstas datas para Montemor-o-Novo, Porto e Lisboa. Existe ainda a possibilidade da peça viajar até a Alemanha.

Igor Gandra garante que as “as duas companhias desejam continuar a fazer espetáculo durante mais tempo”.

Os bilhetes para a estreia ainda estão disponíveis e os preços variam entre os cinco e os dez euros.