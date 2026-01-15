Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

“Vidro Pantera, o espetáculo que estilhaça o universo de Heiner Müller estreia em Faro

15 jan, 2026 - 09:00 • Redação

O Teatro das Figuras recebe esta sexta-feira e no sábado o espetáculo “Vidro Pantera - Estilhaços de Heiner Müller”, uma abordagem ao legado de um dos autores mais influentes do teatro europeu.

A+ / A-

Para assinalar os 30 anos da morte de Heiner Müller, o Teatro de Ferro e a companhia Alma d’Arame unem-se e produzem um espetáculo que faz uma abordagem caleidoscópica à obra do dramaturgo alemão.

Em declarações à Renascença, o encenador do espetáculo, Igor Gandra, explica que esta peça é “uma colagem de vários textos, de origens muito, muito diversas, dentro do corpo da obra do Heiner Müller”.

Igor Gandra acrescenta que o espetáculo terá “fragmentos de peças de teatro até partes da sua poesia e também outros materiais que são oriundos de entrevistas, textos teóricos e coisas diferentes”.

Dedicada a adultos, para Igor Gandra este espetáculo “agradará ou interessará, com certeza, simultaneamente às pessoas que não conhecem o universo do Müller e também àquelas que já conhecem”.

O encenador considera que para quem não sabe do que se tratam as peças de Heiner Müller esta é uma porta de acesso que “permite uma visão panorâmica de uma obra que é muito vasta, diversa em grande medida, cheia de contradições também”.

Com componentes visuais e plásticas muito fortes, “Vidro Pantera” conta ainda com uma música original composta por Carlos Guedes e cenografia de Amândio Anastácio que promove “um espetáculo que é muito envolvente, muito imersivo”, acrescenta Igor Gandra.

Para o encenador esta é uma peça “que convoca uma grande pluralidade de linguagens, porque para além do teatro e do teatro de texto, há também uma série de outras abordagens mais próximas de um teatro do movimento”, remata.

O espetáculo, que estreia em Faro, já tem previstas datas para Montemor-o-Novo, Porto e Lisboa. Existe ainda a possibilidade da peça viajar até a Alemanha.

Igor Gandra garante que as “as duas companhias desejam continuar a fazer espetáculo durante mais tempo”.

Os bilhetes para a estreia ainda estão disponíveis e os preços variam entre os cinco e os dez euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 15 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido