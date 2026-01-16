Daltónicos podem ter menor taxa de sobrevivência no cancro da bexiga

Um estudo internacional sugere que o daltonismo pode atrasar o diagnóstico do cancro da bexiga, ao dificultar a identificação de um dos principais sinais de alerta da doença: a presença de sangue na urina.

A investigação, conduzida por vários centros dos Estados Unidos e publicada na revista Nature Health, indica que pessoas com deficiência na visão das cores tendem a ser diagnosticadas numa fase mais avançada da doença, o que se reflete em piores resultados clínicos.

Os investigadores analisaram dados de uma vasta base de registos de saúde eletrónicos, a TriNetX, que reúne históricos médicos anonimizados de cerca de 275 milhões de doentes. Foram comparados casos de cancro da bexiga e cancro colorretal em pessoas com e sem daltonismo.

No caso do cancro da bexiga, os resultados revelaram diferenças significativas: entre 135 doentes daltónicos e um número igual de doentes sem esta condição, o primeiro grupo apresentou uma taxa de sobrevivência inferior. Em concreto, as pessoas com cancro da bexiga e daltonismo tiveram um risco 52% maior de morrer até 20 anos após o diagnóstico.

Já no cancro colorretal, não foram encontradas diferenças relevantes na sobrevivência entre doentes com e sem deficiência na visão das cores. Os autores explicam que este tipo de tumor costuma manifestar outros sintomas, como dor abdominal ou alterações do trânsito intestinal, ao contrário do cancro da bexiga, que muitas vezes se limita à presença de sangue na urina.

Apesar das limitações do estudo — nomeadamente o facto de muitos casos de daltonismo não estarem formalmente diagnosticados — os investigadores defendem uma maior atenção a este grupo nos programas de prevenção.

Em comunicado divulgado pelo Science Media Centre, Félix Guerrero-Ramos, coordenador da Unidade de Uro-Oncologia do Hospital Doce de Octubre, sublinha que os dados “não implicam uma alteração imediata das recomendações de rastreio”, mas apontam para a necessidade de maior consciencialização clínica.

Segundo o especialista, em pessoas com fatores de risco — como idade superior a 70 anos, historial de tabagismo ou exposição profissional a tintas industriais — o conhecimento da existência de daltonismo pode ajudar a interpretar melhor os sintomas ou a envolver familiares na vigilância regular da urina.