Dia de sorte no Euromilhões? Veja a chave desta sexta-feira

16 jan, 2026 - 20:25 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 77 milhões de euros.

A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, é composta pelos números 5 - 17 - 24 - 29 - 50 e pelas estrelas 5 e 10.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 77 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

