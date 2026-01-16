Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Música

Harry Styles volta com novo álbum. "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" tem um toque português

16 jan, 2026 - 01:34 • Catarina Magalhães

Cantor britânico está de volta com o quarto álbum de estúdio, depois do single "As It Was" que já conta com mais de quatro mil milhões de reproduções só no Spotify, desde 2022.

A+ / A-

Os rumores confirmaram-se. Harry Styles está de volta com o quarto álbum de estúdio "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". O lançamento internacional acontece a 6 de março.

Depois de uma campanha misteriosa com cartazes digitais em várias cidades do mundo com a mensagem "We belong together" (em português, "Pertencemos um ao outro") e a fotografia da plateia de um dos seus concertos, o próximo disco conta com 12 novas faixas com os títulos ainda por descobrir.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com a saudade dos fãs a apertar depois do sucesso do último álbum "Harry's House" lançado em 2022, o single "As It Was", que já conta com mais de quatro mil milhões de reproduções só no Spotify, deixou a desejar por mais e chegou a hora de dançar debaixo da bola de cristal (pelo menos, pelo que parece).

Pouco ou nada se sabe sobre como será a próxima era, mas o cantor britânico promete continuar irreverente no universo pop.

Com o trabalho de fotografia londrina de Johnny Dufort e direção artística irlandesa de Molly Hawkins, o grafismo da capa do álbum de Harry Styles teve um toque português com o trabalho do designer Bráulio Amado.

A última vez que o artista esteve em Portugal foi a 18 de julho de 2023, no Passeio de Algés, em Oeiras, com a "Love on Tour".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 16 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)