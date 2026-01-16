Harry Styles volta com novo álbum. "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" tem um toque português

Os rumores confirmaram-se. Harry Styles está de volta com o quarto álbum de estúdio "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". O lançamento internacional acontece a 6 de março.

Depois de uma campanha misteriosa com cartazes digitais em várias cidades do mundo com a mensagem "We belong together" (em português, "Pertencemos um ao outro") e a fotografia da plateia de um dos seus concertos, o próximo disco conta com 12 novas faixas com os títulos ainda por descobrir.

Com a saudade dos fãs a apertar depois do sucesso do último álbum "Harry's House" lançado em 2022, o single "As It Was", que já conta com mais de quatro mil milhões de reproduções só no Spotify, deixou a desejar por mais e chegou a hora de dançar debaixo da bola de cristal (pelo menos, pelo que parece).



Pouco ou nada se sabe sobre como será a próxima era, mas o cantor britânico promete continuar irreverente no universo pop.