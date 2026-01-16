Manuel João Vieira e os Ferraris que prometeu em destaque no "The Guardian"

Manuel João Vieira surge em grande destaque na reportagem do "The Guardian" desta sexta-feira sobre as eleições presidenciais de domingo.

Intitulado "Ferraris for all and wine on tap: satirical candidate shakes up Portugal’s presidential election", o artigo realça as promessas inusitadas do "Candidato Vieira" e o seu enquadramento dentro do atual sistema político português.

O artigo retrata, igualmente, a reação dos portugueses à candidatura de Manuel João Vieira. Um dos casos é o de um pescador, de 53 anos, que partilhou já ter assistido a concertos do artista por trás dos Ena Pá 2000 e admitiu achar-lhe piada. "Se for eleito, só ia fazer o mesmo que os outros: passear e tirar selfies".

Também um estudante de 18 anos assume que vai votar em Manuel João Vieira, considerando que a sátira que o candidato faz "é importante para abrir os olhos às pessoas sobre a desinformação que se anda disseminar" e combater a extrema-direita e a campanha de André Ventura.

Em comunicado oficial, a campanha de Manuel João Vieira celebra o destaque do candidato a Belém na reportagem do "The Guardian", alegando que lhe dá "notoriedade internacional".

"Nenhum outro candidato português teve, até agora, um perfil dedicado a si por um órgão de comunicação social com tanto alcance", sublinha a nota enviada à imprensa, escrita em inglês e com as letras coloridas para imitar o padrão da bandeira portuguesa.

"Uma hora depois de ser publicado, o artigo foi partilhado por milhares no Facebook e Instagram, por 53 indivíduos no Reddit e por um gajo numa rede social da Mongólia de que ninguém ouviu falar", acrescenta o comunicado.

Manuel João Vieira é um dos 11 candidatos à Presidência da República que estará no boletim de voto nas eleições deste domingo. As mais recentes sondagens atribuem-lhe cerca de 1% das intenções do voto, perto de igualar candidaturas como a de Jorge Pinto, do Livre, ou de António Filipe, do PCP.