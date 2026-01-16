Ouvir
SAPO Blogs chega ao fim este ano

16 jan, 2026 - 15:20 • João Malheiro

Utilizadores devem exportar cópias dos seus conteúdos para não os perderem, quando toda a base de dados for eliminada permanentemente.

A+ / A-

O SAPO Blogs vai chegar ao fim a 30 de junho deste ano, segundo anunciou o SAPO.

Depois desta data, deixará de ser possível publicar ou editar qualquer blogue no site, levando a plataforma a recomendar aos utilizadores que façam cópias dos seus conteúdos.

Em comunicado, o SAPO Blogs refere que o surgimento das redes sociais "transformou a forma como comunicamos e criamos no meio virtual, diminuindo aos poucos o apelo e a utilidade dos blogs como plataforma de expressão".

"O nosso serviço também sentiu essa mudança nos hábitos de publicação e consumo de conteúdos, daí o anúncio de hoje", esclarece a nota.

O site recomenda que os utilizadores usem a ferramenta de exportação para copiar os conteúdos que estavam armazenados nestes blogues. A partir de 30 de novembro, todos os conteúdos alojados no SAPO Blogs vão ser eliminados.

"Sabemos que temos alguns blogs com quase tantos anos de atividade quanto o SAPO Blogs, daí termos tentado assegurar a maior janela de tempo possível para que todos sejam informados e possam descarregar e/ou migrar os seus conteúdos", explica o comunicado.

O SAPO Blogs surgiu em 2003 "para oferecer uma forma fácil e gratuita de publicar na internet, numa altura em que ainda havia poucas opções para o fazer". Nos anos 2000, os blogues tornaram-se uma das formas mais populares para as pessoas expressarem a sua opinião, numa altura em que o uso da Internet se estava a universalizar.

A prática tem caído em desuso, na última década, mas ainda há quem mantenha blogues com leitores fiéis.

