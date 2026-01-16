Um pedacinho de cada vez, dinossauro T-Rex crescia sem parar até aos 40 anos

Mas um novo e extenso estudo, publicado na revista PeerJ, sugere que o Tyrannosaurus rex demorava até 40 anos a completar o seu desenvolvimento, prolongando a fase de crescimento anteriormente estimada em 15 anos.

Há décadas que os paleontólogos tentam reconstruir a vida do Tyrannosaurus rex através dos anéis de crescimento nos seus ossos — semelhantes aos das árvores. Até agora, as teorias mais aceites na comunidade científica sugeriam este dinossauro chegava só tamanho adulto por volta dos 15/25 anos de idade.

Os maiores podiam chegar aos 5 metros de altura e às 9 toneladas de peso. Não é por acaso que o Tyrannosaurus rex, um dos maiores carnívoros da sua época, seja considerado o rei dos dinossauros. E há novidades sobre o T-Rex — que habitou no período Cretáceo, há cerca de 73 milhões de anos. Afinal, o seu crescimento não era especialmente rápido. Um novo estudo sugere que, pouco a pouco, este terópode continuava a crescer até aos 40 anos (embora a esperança de vida se situe, tanto quanto se sabe, nos 30 anos).

A investigação, liderada por Holly Woodward, professora de Anatomia e Paleontologia na Universidade Estadual de Oklahoma (Estados Unidos), analisou 17 exemplares desta espécie de dinossauro, desde jovens a adultos de grande porte.

Ao examinar secções ósseas sob luz especial e utilizando algoritmos estatísticos avançados, a equipa identificou anéis de crescimento ocultos que não tinham sido considerados em estudos anteriores.

"Este é o maior conjunto de dados alguma vez compilado sobre o Tyrannosaurus rex", frisou Woodward, convicta de que esta abordagem permitiu reconstruir a história de crescimento do animal com um nível de detalhe sem precedentes. A análise revelou que esta espécie crescia lenta e constantemente, em vez de atingir a idade adulta rapidamente, como se pensava anteriormente.

Esta fase de crescimento prolongada pode ter permitido que os jovens tiranossauros ocupassem diversos papéis ecológicos no seu meio ambiente, contribuindo para o seu sucesso como predadores no final do período Cretáceo.

A investigação também oferece novas perspetivas sobre a variabilidade de tamanho entre espécimes e levanta a possibilidade de que alguns espécimes anteriormente classificados como Tyrannosaurus rex possam, na verdade, pertencer a outras espécies ou subespécies, como o Nanotyrannus.

Entre as descobertas mais assinaláveis estão os exemplares conhecidos como "Jane" e "Petey", cujas curvas de crescimento foram estatisticamente diferentes das dos outros indivíduos.

Embora o registo esquelético não confirme definitivamente se pertencem a outra espécie, as evidências sugerem essa possibilidade, corroborando estudos recentes que os classificam como Nanotyrannus.

Este tipo de análise sublinha como a combinação de técnicas de amostragem alargadas, estatísticas inovadoras e luz polarizada permitiu a deteção de um novo tipo de anel de crescimento, o que pode ajudar a reavaliar a história de crescimento de outros dinossauros para além do Tyrannosaurus rex.

Após mais de um século de investigação, o Tyrannosaurus rex continua a surpreender os cientistas, e este estudo oferece, pela primeira vez, um panorama completo da sua vida: desde os juvenis de crescimento lento até aos gigantes de oito toneladas que dominaram os ecossistemas do Cretácico Superior.