Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciência

Um pedacinho de cada vez, dinossauro T-Rex crescia sem parar até aos 40 anos

16 jan, 2026 - 18:29 • Redação com Lusa

Afinal, o Tyrannosaurus rex demorava bem mais do que 15 anos a chegar ao seu auge. Rei dos dinossauros crescia lentamente até aos 40 anos, sugere novo estudo.

A+ / A-

Os maiores podiam chegar aos 5 metros de altura e às 9 toneladas de peso. Não é por acaso que o Tyrannosaurus rex, um dos maiores carnívoros da sua época, seja considerado o rei dos dinossauros. E há novidades sobre o T-Rex — que habitou no período Cretáceo, há cerca de 73 milhões de anos. Afinal, o seu crescimento não era especialmente rápido. Um novo estudo sugere que, pouco a pouco, este terópode continuava a crescer até aos 40 anos (embora a esperança de vida se situe, tanto quanto se sabe, nos 30 anos).

Há décadas que os paleontólogos tentam reconstruir a vida do Tyrannosaurus rex através dos anéis de crescimento nos seus ossos — semelhantes aos das árvores. Até agora, as teorias mais aceites na comunidade científica sugeriam este dinossauro chegava só tamanho adulto por volta dos 15/25 anos de idade.

Mas um novo e extenso estudo, publicado na revista PeerJ, sugere que o Tyrannosaurus rex demorava até 40 anos a completar o seu desenvolvimento, prolongando a fase de crescimento anteriormente estimada em 15 anos.

A investigação, liderada por Holly Woodward, professora de Anatomia e Paleontologia na Universidade Estadual de Oklahoma (Estados Unidos), analisou 17 exemplares desta espécie de dinossauro, desde jovens a adultos de grande porte.

Ao examinar secções ósseas sob luz especial e utilizando algoritmos estatísticos avançados, a equipa identificou anéis de crescimento ocultos que não tinham sido considerados em estudos anteriores.

"Este é o maior conjunto de dados alguma vez compilado sobre o Tyrannosaurus rex", frisou Woodward, convicta de que esta abordagem permitiu reconstruir a história de crescimento do animal com um nível de detalhe sem precedentes. A análise revelou que esta espécie crescia lenta e constantemente, em vez de atingir a idade adulta rapidamente, como se pensava anteriormente.

Esta fase de crescimento prolongada pode ter permitido que os jovens tiranossauros ocupassem diversos papéis ecológicos no seu meio ambiente, contribuindo para o seu sucesso como predadores no final do período Cretáceo.

A investigação também oferece novas perspetivas sobre a variabilidade de tamanho entre espécimes e levanta a possibilidade de que alguns espécimes anteriormente classificados como Tyrannosaurus rex possam, na verdade, pertencer a outras espécies ou subespécies, como o Nanotyrannus.

Entre as descobertas mais assinaláveis estão os exemplares conhecidos como "Jane" e "Petey", cujas curvas de crescimento foram estatisticamente diferentes das dos outros indivíduos.

Embora o registo esquelético não confirme definitivamente se pertencem a outra espécie, as evidências sugerem essa possibilidade, corroborando estudos recentes que os classificam como Nanotyrannus.

Este tipo de análise sublinha como a combinação de técnicas de amostragem alargadas, estatísticas inovadoras e luz polarizada permitiu a deteção de um novo tipo de anel de crescimento, o que pode ajudar a reavaliar a história de crescimento de outros dinossauros para além do Tyrannosaurus rex.

Após mais de um século de investigação, o Tyrannosaurus rex continua a surpreender os cientistas, e este estudo oferece, pela primeira vez, um panorama completo da sua vida: desde os juvenis de crescimento lento até aos gigantes de oito toneladas que dominaram os ecossistemas do Cretácico Superior.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João