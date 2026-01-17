Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Filme "On Falling" de Laura Carreira recebe Prémio Descoberta pela Academia Europeia de Cinema

17 jan, 2026 - 20:30 • Lusa

Laura Carreira, que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e é autora das curtas-metragens "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020), já foi duplamente distinguida nos prémios BAFTA da Escócia - de Argumento e Filme de Ficção - com "On Falling".

A+ / A-

O filme "On Falling", da realizadora portuguesa Laura Carreira, recebeu este sábado o "Prémio Descoberta", atribuído pela Academia Europeia de Cinema.

"On Falling" é a primeira longa-metragem de Laura Carreira e o filme, com produção luso-britânica pela BRO Cinema e pela Sixteen Films, explora questões sobre precariedade laboral e solidão, a partir da história de Aurora, uma jovem portuguesa emigrada na Escócia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Laura Carreira, que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e é autora das curtas-metragens "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020), já foi duplamente distinguida nos prémios BAFTA da Escócia - de Argumento e Filme de Ficção - com "On Falling".

Em 2024, Laura Carreira venceu ainda um prémio de realização no festival de San Sebastián (Espanha) e o filme foi distinguido no Festival de Cinema de Londres com o Prémio de Primeira Longa-Metragem.

A atriz Joana Santos, protagonista da obra, foi distinguida no Festival Internacional de Cinema de Salónica, na Grécia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João