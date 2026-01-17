"Gente pouco recomendável". Lemos o livro que Mark Zuckerberg tentou "silenciar"

"Este é o livro que Mark Zuckerberg tentou silenciar". É assim que é vendido o livro de Sarah Wynn-Williams, uma ex-diplomata neozelandesa e advogada que trabalhou durante sete anos no Facebook e decidiu contar o que por lá viveu.

A obra, editada pela primeira vez o ano passado, depressa ganhou contornos de lenda dos tempos modernos, especialmente depois de ser descrita pelo The New York Times como "um retrato feio e detalhado de uma das empresas mais poderosas do mundo" e da autora ter sido proibida de promover o livro por uma decisão judicial pedida pela Meta, nos EUA.

E não é para menos: em pouco mais de 300 páginas, Sarah Wynn-Williams pinta um cenário muito pouco abonatório dos seus ex-colegas.

Antes da chegada da versão portuguesa, adquirimos a versão original da obra publicada o ano passado e tentamos, sem sucesso, entrevistar a autora. Mas, ao ler a autobiografia, confirmamos o que dizem as críticas: para além de cativante, é bastante revelador e, sim, capaz de "irritar os seus antigos patrões".



A diplomata que queria "mudar o mundo"

Mas comecemos pelo básico. Sarah Wynn-Williams trabalhou sete anos no Facebook (agora Meta), tendo assumido, a partir de 2011, o cargo de diretora de Políticas Públicas Globais. Nos primeiros capítulos, e depois de ficarmos a saber alguns episódios da sua infância, a autora explica que foi trabalhar para a rede social porque queria mudar o mundo. A trabalhar nas Nações Unidas, rapidamente percebeu que teria mais oportunidades para o fazer numa jovem plataforma que estava a tomar conta das manchetes do que propriamente a seguir uma carreira diplomática.

Pedinchou um emprego no Facebook e, depois de alguma insistência, passou a fazer parte da empresa em 2009, pouco antes da plataforma ter conseguido angariar os seus primeiros mil milhões de utilizadores. Foi subindo de importância na hierarquia da empresa e ganhando cada vez mais influência, sobretudo junto de Mark Zuckerberg, o criador, e Sheryl Sandberg, diretora de operações na Meta até 2022.

O que se segue é, mais do que um sonho bonito de "mudar o mundo", uma rápida descida ao mundo real.

"Estive lá durante sete anos e, se tivesse de resumir numa frase, diria que começou como uma comédia esperançosa e terminou em escuridão e arrependimento", lamenta a autora, algures numa das páginas.

"Mexe-te rápido e parte coisas"

Em pouco mais de quarenta capítulos, são várias as alegações de Sarah quanto aos líderes da empresa onde tanto quis trabalhar, com relatos a "pintar" as principais figuras da hierarquia da rede social como pessoas egocêntricas, com pouca noção do que se passava no planeta (para além dos EUA) e com um enorme desejo de crescimento da empresa, acima de tudo o resto e, de preferência, com poucos entraves externos. "Move fast and break things" (qualquer coisa como "Mexe-te rápido e parte coisas") era, afinal de contas, uma das frases que adornava as paredes dos escritórios do Facebook.

O livro acaba por focar-se, sobretudo, nas duas principais caras da Meta: Zuckerberg, o criador com fracas habilidades sociais e a que odiava diplomacia; e Sheryl Sandberg, naquele tempo uma influente defensora do feminismo, que a autora começa por idolatrar mas, mais tarde, acaba por desistir do encanto ao ser confrontada com o seu pior lado.

Os dois funcionam na trama como uma espécie de Daisy e Tom, o duo superficial, egocêntrico e "pouco recomendável" de "O Grande Gatsby", que "destruía coisas e pessoas" e depois se "refugiava no seu dinheiro ou na sua imensa negligência", enquanto deixava que "outros limpassem a confusão que eles tinham feito". Se dúvidas houvesse da comparação, esta está longe de ser subtil: o nome do livro é inspirado numa citação da obra de F. Scott Fitzgerald que é, de resto, usada em epígrafe.

Neste quadro, Zuckerberg não fica bem cotado, mas tal não seria novidade para quem acompanha o percurso do criador do Facebook ao longo dos anos. De polémica em polémica, praticamente desde a brincadeira de faculdade que acabou por dar origem à base da rede social, passando pelo escândalo Cambridge Analytica e culminando, mais recentemente, num apoio a Donald Trump que fez manchete e mudou a plataforma.