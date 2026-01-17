Morreu o escultor Francisco Simões, uma "referência maior das artes plásticas"

17 jan, 2026 - 03:11 • Ricardo Vieira
O escultor Francisco Simões, uma "referência maior das artes plásticas", morreu esta sexta-feira, aos 80 anos.
Natural de Almada, Francisco Simões deixa várias obras espalhadas pelo espaço público em Portugal.
São da sua autoria as esculturas "Mulheres de Lisboa" na estação de Metro de Lisboa do Campo Pequeno; os bustos de Vieira da Silva e Arpad Szenes na estação do Rato e outras instalações no Parque dos Poetas, em Oeiras.
Foi também o autor da estátua "Amores de Camilo", no Largo Amor de Perdição, no Porto. Representa o autor Camilo Castelo Branco abraçado a uma jovem nua, retratando Ana Plácido.
O autarca da altura, Rui Moreira, chegou a ordenar a retirada da estátua em 2023, mas acabou por recuar.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o desaparecimento de uma "referência maior das artes plásticas".
Francisco Simões deixa como legado "uma obra de excecional valor artístico, humano e patrimonial, em que tradição e modernidade se entrelaçam de forma harmoniosa", assinala a mensagem publicada no site da Presidência.
O escultor "projetou a arte portuguesa em diversos países, em importantes espaços públicos, em coleções institucionais e privadas, sem nunca deixar de defender o acesso democrático à arte e a cultura como direito universal".
Nesta mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa apresenta "sentidas condolências à família, amigos e admiradores" de Francisco Simões.