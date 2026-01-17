Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 17 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morreu o escultor Francisco Simões, uma "referência maior das artes plásticas"

17 jan, 2026 - 03:11 • Ricardo Vieira

Natural de Almada, Francisco Simões deixa várias obras espalhadas pelo espaço público em Portugal.

A+ / A-

O escultor Francisco Simões, uma "referência maior das artes plásticas", morreu esta sexta-feira, aos 80 anos.

Natural de Almada, Francisco Simões deixa várias obras espalhadas pelo espaço público em Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

São da sua autoria as esculturas "Mulheres de Lisboa" na estação de Metro de Lisboa do Campo Pequeno; os bustos de Vieira da Silva e Arpad Szenes na estação do Rato e outras instalações no Parque dos Poetas, em Oeiras.

Foi também o autor da estátua "Amores de Camilo", no Largo Amor de Perdição, no Porto. Representa o autor Camilo Castelo Branco abraçado a uma jovem nua, retratando Ana Plácido.

O autarca da altura, Rui Moreira, chegou a ordenar a retirada da estátua em 2023, mas acabou por recuar.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou o desaparecimento de uma "referência maior das artes plásticas".

Francisco Simões deixa como legado "uma obra de excecional valor artístico, humano e patrimonial, em que tradição e modernidade se entrelaçam de forma harmoniosa", assinala a mensagem publicada no site da Presidência.

O escultor "projetou a arte portuguesa em diversos países, em importantes espaços públicos, em coleções institucionais e privadas, sem nunca deixar de defender o acesso democrático à arte e a cultura como direito universal".

Nesta mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa apresenta "sentidas condolências à família, amigos e admiradores" de Francisco Simões.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 17 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João