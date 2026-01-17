Por que é que há tantas infeções no inverno se o frio não provoca gripe?

17 jan, 2026 - 10:00 • Reuters
Muitas pessoas de várias culturas crescem a ouvir que o frio nos deixa doentes. Sair de casa sem casaco, respirar ar frio, dormir num quarto frio, ser apanhado na chuva fria ou na neve, ou simplesmente sentir-se com frio são, frequentemente, responsabilizados por causar constipações ou gripe.
Esta crença parece ser verdadeira para muitas pessoas, porque a doença muitas vezes segue a exposição ao frio. No entanto, a investigação moderna mostra que a ligação entre o frio e a doença é mais subtil do que a ideia de que o frio causa diretamente a doença.
As próprias temperaturas frias não causam infeções. Em vez disso, influenciam uma combinação de fatores biológicos, ambientais e sociais que tornam as pessoas mais vulneráveis a doenças respiratórias, especialmente durante os meses de inverno.
Constipações e gripes são causadas por vírus, não por ar frio. Vírus como os rinovírus, que causam o constipado comum, e os vírus da gripe transmitem-se de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias ou contacto físico, independentemente da temperatura exterior.
Dito isto, as taxas de infeções respiratórias aumentam consistentemente durante as estações mais frias em muitas partes do mundo – um padrão que tem sido observado a nível global.
Este padrão sazonal deve-se em parte à forma como as temperaturas frias e a baixa humidade afetam os vírus no ambiente. A investigação mostra que muitos vírus respiratórios, incluindo os vírus da gripe e os coronavírus, sobrevivem mais tempo e permanecem infeciosos durante longos períodos em condições frias e secas.
O ar seco também faz com que pequenas gotículas libertadas quando as pessoas respiram, falam, tossem ou espirram rapidamente evaporem. Isto cria partículas mais pequenas que permanecem suspensas no ar por mais tempo, aumentando a probabilidade de outras pessoas as inalarem.
O ar frio e seco ajuda os vírus a persistir no ambiente e aumenta as suas hipóteses de atingir o sistema respiratório de outra pessoa.
O frio também afeta a forma como o corpo se defende contra infeções. Inspirar ar frio reduz a temperatura dentro do nariz e das vias aéreas, o que pode desencadear vasoconstrição. Vasoconstrição significa o estreitamento dos vasos sanguíneos, o que reduz o fluxo sanguíneo para os tecidos.
No revestimento do nariz e das vias respiratórias, esta redução do fluxo sanguíneo pode enfraquecer as respostas imunitárias locais que normalmente ajudam a detetar e eliminar vírus antes que causem infeção.
A exposição ao frio e o stress relacionado com o frio também podem interferir com o funcionamento normal das vias aéreas, especialmente em pessoas com sistemas respiratórios sensíveis. Juntos, estes efeitos podem suprimir as primeiras linhas de defesa do corpo no nariz e na garganta. O ar frio não cria vírus, mas pode facilitar que os vírus ganhem presença após a exposição.
As mudanças sazonais no comportamento humano e nos ambientes interiores também desempenham um papel importante. O tempo frio incentiva as pessoas a passarem mais tempo dentro de casa, muitas vezes em contacto próximo com outras pessoas. Espaços apertados com fraca ventilação permitem que gotículas contendo vírus se acumulem no ar, tornando a transmissão entre pessoas mais provável.
Durante o inverno, a menor exposição à luz solar leva a uma menor produção de vitamina D na pele. A vitamina D está envolvida na regulação da função imunitária, e níveis baixos estão associados a respostas imunitárias mais fracas. O aquecimento interior, embora essencial para o conforto, resseca o ar.
O ar seco pode secar o revestimento do nariz e da garganta, reduzindo a eficácia do muco. O muco normalmente retém vírus e ajuda a afastá-los das vias aéreas, um processo conhecido como limpeza mucociliar. Quando este sistema está comprometido, os vírus têm mais facilidade em infetar as células.
O tempo frio pode ser especialmente desafiante para pessoas com condições respiratórias existentes, como asma ou rinite alérgica. Estudos epidemiológicos (investigação que examina padrões de doença em populações) mostram que condições de frio podem agravar os sintomas e aumentar o défice funcional nestas pessoas. Isto pode intensificar os efeitos das infeções respiratórias quando ocorrem.
Em conjunto, as provas traçam um quadro claro do que o frio faz e não faz. As baixas temperaturas estão associadas a taxas mais elevadas de infeções respiratórias, incluindo gripe e coronavírus, especialmente em regiões temperadas durante o inverno. Estudos laboratoriais e ambientais mostram que os vírus sobrevivem mais tempo e se propagam mais facilmente em ar frio e seco.
A exposição ao frio pode também enfraquecer as defesas imunitárias do nariz e das vias aéreas, incluindo a redução do movimento do muco e a diminuição da atividade antiviral nos tecidos nasais. Fatores comportamentais e ambientais típicos do inverno, como a superlotação interior, má ventilação e redução da luz solar que levam a níveis mais baixos de vitamina D, aumentam ainda mais o risco de propagação viral.
O que a ciência não apoia é a ideia de que simplesmente estar com frio, como sair de casa sem casaco, causa diretamente uma constipação ou gripe. Em vez disso, o frio atua como um amplificador de risco. Cria condições que ajudam os vírus a sobreviver, a espalhar-se e a ultrapassar as defesas do corpo.
Compreender esta distinção tem valor prático. Melhorar a ventilação interior e manter uma humidade adequada durante o inverno pode reduzir o risco de transmissão. Apoiar a saúde imunitária, incluindo manter níveis adequados de vitamina D, também pode ajudar.
As mensagens de saúde pública são mais eficazes quando se focam em como os vírus se propagam por contacto e gotículas respiratórias, em vez de reforçar o mito de que a exposição ao frio por si só causa doença.
Em suma, o frio e a doença estão ligados, mas não da forma que muitos assumem. As temperaturas frias não causam infeções por si só. Em vez disso, moldam as condições biológicas, ambientais e sociais que permitem que os vírus respiratórios prosperem.
Reconhecer esta complexidade ajuda a explicar porque é que constipações e gripes atingem o pico no inverno e apoia estratégias mais eficazes de prevenção, ao mesmo tempo que dissipa uma crença simples mas enganadora sobre o tempo frio e a doença.