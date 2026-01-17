Por que é que há tantas infeções no inverno se o frio não provoca gripe?

Muitas pessoas de várias culturas crescem a ouvir que o frio nos deixa doentes. Sair de casa sem casaco, respirar ar frio, dormir num quarto frio, ser apanhado na chuva fria ou na neve, ou simplesmente sentir-se com frio são, frequentemente, responsabilizados por causar constipações ou gripe.

Esta crença parece ser verdadeira para muitas pessoas, porque a doença muitas vezes segue a exposição ao frio. No entanto, a investigação moderna mostra que a ligação entre o frio e a doença é mais subtil do que a ideia de que o frio causa diretamente a doença.

As próprias temperaturas frias não causam infeções. Em vez disso, influenciam uma combinação de fatores biológicos, ambientais e sociais que tornam as pessoas mais vulneráveis a doenças respiratórias, especialmente durante os meses de inverno.

Constipações e gripes são causadas por vírus, não por ar frio. Vírus como os rinovírus, que causam o constipado comum, e os vírus da gripe transmitem-se de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias ou contacto físico, independentemente da temperatura exterior.

Dito isto, as taxas de infeções respiratórias aumentam consistentemente durante as estações mais frias em muitas partes do mundo – um padrão que tem sido observado a nível global.

Este padrão sazonal deve-se em parte à forma como as temperaturas frias e a baixa humidade afetam os vírus no ambiente. A investigação mostra que muitos vírus respiratórios, incluindo os vírus da gripe e os coronavírus, sobrevivem mais tempo e permanecem infeciosos durante longos períodos em condições frias e secas.

O ar seco também faz com que pequenas gotículas libertadas quando as pessoas respiram, falam, tossem ou espirram rapidamente evaporem. Isto cria partículas mais pequenas que permanecem suspensas no ar por mais tempo, aumentando a probabilidade de outras pessoas as inalarem.

O ar frio e seco ajuda os vírus a persistir no ambiente e aumenta as suas hipóteses de atingir o sistema respiratório de outra pessoa.

O frio também afeta a forma como o corpo se defende contra infeções. Inspirar ar frio reduz a temperatura dentro do nariz e das vias aéreas, o que pode desencadear vasoconstrição. Vasoconstrição significa o estreitamento dos vasos sanguíneos, o que reduz o fluxo sanguíneo para os tecidos.

No revestimento do nariz e das vias respiratórias, esta redução do fluxo sanguíneo pode enfraquecer as respostas imunitárias locais que normalmente ajudam a detetar e eliminar vírus antes que causem infeção.

A exposição ao frio e o stress relacionado com o frio também podem interferir com o funcionamento normal das vias aéreas, especialmente em pessoas com sistemas respiratórios sensíveis. Juntos, estes efeitos podem suprimir as primeiras linhas de defesa do corpo no nariz e na garganta. O ar frio não cria vírus, mas pode facilitar que os vírus ganhem presença após a exposição.