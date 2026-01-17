"Sentimental Value" ganha prémio de "Filme Europeu" da Academia Europeia de Cinema

O filme "Sentimental Value", de Joachim Trier, venceu, este sábado, em Berlim o prémio de "Filme Europeu" atribuído pela Academia Europeia de Cinema, conseguindo ganhar ainda noutras cinco categorias.

A produção de Joachim Trier estava entre as mais nomeadas da 38ª edição dos prémios de cinema europeu e foi a que arrecadou mais vitórias. Além de ter sido considerado o melhor filme europeu, a Academia Europeia de Cinema atribuiu o prémio de "Realizador Europeu" para Joachim Trier, o prémio "Atriz Europeia" para Renate Reinsve, o prémio "Ator Europeu" para Stellan Skarsgård, o prémio de "Argumentista Europeu" para Eskil Vogt e Joachim Trier e ainda o prémio "Compositor Europeu" foi para Hania Rani.

Também entre os mais nomeados estava o filme "Sirat", de Oliver Laxe, que acabou por ganhar em cinco categorias: "Design de Produção" para Laia Ateca, "Design de Som" para Yasmina Praderas, Amanda Villavieja e Laia Casanovas, "Direção de Casting Europeu" para Nadia Acimi, Luís Bértolo e María Rodrigo, "Diretor de Fotografia Europeu" para Mauro Herce e ainda "Editor Europeu" para Cristóbal Fernández.

No documentário, foi o "Fiume o morte", de Igor Bezinovic, a ganhar o prémio de "Documentário Europeu".

O primeiro prémio desta cerimónia que decorreu hoje em Berlim foi para a portuguesa Laura Carreira, que ganhou o "Prémio Descoberta" com o filme "On Falling".

"On Falling" é a primeira longa-metragem de Laura Carreira e o filme, com produção luso-britânica pela BRO Cinema e pela Sixteen Films, explora questões sobre precariedade laboral e solidão, a partir da história de Aurora, uma jovem portuguesa emigrada na Escócia.

Laura Carreira, que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e é autora das curtas-metragens "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020), já foi duplamente distinguida nos prémios BAFTA da Escócia - de Argumento e Filme de Ficção - com "On Falling".