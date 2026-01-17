Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 18 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

"Sentimental Value" ganha prémio de "Filme Europeu" da Academia Europeia de Cinema

17 jan, 2026 - 23:41 • Lusa

O primeiro prémio desta cerimónia que decorreu hoje em Berlim foi para a portuguesa Laura Carreira, que ganhou o "Prémio Descoberta" com o filme "On Falling".

A+ / A-

O filme "Sentimental Value", de Joachim Trier, venceu, este sábado, em Berlim o prémio de "Filme Europeu" atribuído pela Academia Europeia de Cinema, conseguindo ganhar ainda noutras cinco categorias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A produção de Joachim Trier estava entre as mais nomeadas da 38ª edição dos prémios de cinema europeu e foi a que arrecadou mais vitórias. Além de ter sido considerado o melhor filme europeu, a Academia Europeia de Cinema atribuiu o prémio de "Realizador Europeu" para Joachim Trier, o prémio "Atriz Europeia" para Renate Reinsve, o prémio "Ator Europeu" para Stellan Skarsgård, o prémio de "Argumentista Europeu" para Eskil Vogt e Joachim Trier e ainda o prémio "Compositor Europeu" foi para Hania Rani.

Também entre os mais nomeados estava o filme "Sirat", de Oliver Laxe, que acabou por ganhar em cinco categorias: "Design de Produção" para Laia Ateca, "Design de Som" para Yasmina Praderas, Amanda Villavieja e Laia Casanovas, "Direção de Casting Europeu" para Nadia Acimi, Luís Bértolo e María Rodrigo, "Diretor de Fotografia Europeu" para Mauro Herce e ainda "Editor Europeu" para Cristóbal Fernández.

No documentário, foi o "Fiume o morte", de Igor Bezinovic, a ganhar o prémio de "Documentário Europeu".

O primeiro prémio desta cerimónia que decorreu hoje em Berlim foi para a portuguesa Laura Carreira, que ganhou o "Prémio Descoberta" com o filme "On Falling".

"On Falling" é a primeira longa-metragem de Laura Carreira e o filme, com produção luso-britânica pela BRO Cinema e pela Sixteen Films, explora questões sobre precariedade laboral e solidão, a partir da história de Aurora, uma jovem portuguesa emigrada na Escócia.

Laura Carreira, que vive e trabalha há mais de uma década no Reino Unido e é autora das curtas-metragens "Red Hill" (2018) e "The Shift" (2020), já foi duplamente distinguida nos prémios BAFTA da Escócia - de Argumento e Filme de Ficção - com "On Falling".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 18 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João