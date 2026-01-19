​Basílica atribuída a Vitrúvio pode ser a "descoberta do século" em Itália

Os seus ensinamentos sobre as proporções clássicas dos edifícios influenciaram artistas ao longo de séculos, entre os quais Leonardo da Vinci, autor do célebre desenho do corpo humano conhecido como o "Homem Vitruviano".

Vitrúvio, que viveu no século I a.C., é célebre por ter escrito "De architectura" (Os Dez Livros da Arquitectura), o mais antigo tratado sobre arquitetura que chegou até aos nossos dias.

"É uma descoberta sensacional… algo de que os nossos netos ainda irão falar", afirmou o ministro italiano da Cultura, Alessandro Giuli, em conferência de imprensa.

As autoridades italianas saudaram esta segunda-feira a descoberta de vestígios de um edifício público com mais de 2.000 anos, possivelmente uma basílica, atribuída a Vitrúvio, o arquiteto e engenheiro da Roma Antiga conhecido como o "pai da arquitetura".

Basílica poderá ser "a descoberta do século"

Os arqueólogos acreditam ter identificado os vestígios de uma antiga basílica na cidade italiana de Fano, no centro do país, a nordeste de Roma, que terá sido projetada por Vitrúvio.

"Sinto que esta é a descoberta do século, porque cientistas e investigadores procuram esta basílica há mais de 500 anos", afirmou o presidente da Câmara de Fano, Luca Serfilippi.

"Há uma correspondência absoluta" entre o que foi descoberto e as descrições deixadas por Vitrúvio nas suas obras, disse aos jornalistas Andrea Pessina, superintendente regional de Arqueologia.

Descrições precisas da planta

Segundo Pessina, a basílica tinha uma planta retangular, com dez colunas no lado mais comprido e quatro nos lados mais curtos.

Durante as escavações, quando surgiram vestígios de quatro colunas, os arqueólogos recorreram às descrições de Vitrúvio para calcular onde deveria situar-se a coluna do canto superior direito. Ao iniciarem a escavação nesse ponto, encontraram-na de imediato, explicou.

"Há poucas certezas na arqueologia… mas ficámos impressionados com a precisão" da correspondência, acrescentou.

Novas escavações deverão permitir apurar se existem mais estruturas da basílica ainda soterradas e se o local poderá vir a ser aberto ao público, concluiu o responsável.