Da Culturgest para o MAAT. Bruno Marchand vai substituir Sérgio Mah

19 jan, 2026 - 16:18 • Maria João Costa

O curador Bruno Marchand assume a 1 de março a direção-adjunta do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Vai trabalhar em “estreita relação com João Pinharanda”, diretor artístico do museu”, diz a Fundação EDP

Bruno Marchand foi até aqui programador de artes visuais da Culturgest. O curador vai agora assumir, a partir de 1 de março, a direção-adjunta do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

Em comunicado a Fundação EDP, indica que Bruno Marchand vai substituir Sérgio Mah, o curador de arte contemporânea do MAAT que vai a partir de maio dirigir o Centro de Arte Moderna, da Fundação Calouste Gulbenkian.

Nesta troca de cadeiras, Bruno Marchand “assumirá o cargo de diretor-adjunto, trabalhando em estreita relação com João Pinharanda, diretor artístico do museu”, explica a fundação que dirige o MAAT.

Marchand era desde 2020 programador de artes visuais da Culturgest, onde comissariou, entre outras, exposições de artistas como Júlia Ventura, Alexandre Estrela, Jean Painlevé, Alexandra Bircken ou Sara Graça.

Nascido em Évora, em 1978, Bruno Marchand é licenciado em Design de Comunicação e mestre em Estudos Curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, com doutoramento em Arte Contemporânea na Universidade de Coimbra.

Bruno Marchant substitui agora Sérgio Mah que em outubro do ano passado foi apontado pela Fundação Calouste Gulbenkian para dirigir o Centro de Arte Moderna da entidade, sucedendo ao curador francês Benjamin Weil que termina o seu mandato.

No seu passado, Marchant trabalhou na Galeria 111, foi curador do Chiado 8 - Arte Contemporânea e integrou o departamento de Artes Visuais da Galeria Zé dos Bois, em Lisboa.

