óbito

Valentino morre aos 93 anos

19 jan, 2026 - 17:27 • Redação

"Apagou-se na serenidade da sua residência em Roma, rodeado do afeto dos que lhe são queridos", lê-se no comunicado.

O criador de moda italiano Valentino morreu esta segunda-feira, aos 93 anos, em Roma. A notícia foi avançada pela Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (companheiro de longa data do criador de moda).

"Apagou-se na serenidade da sua residência em Roma, rodeado do afeto dos que lhe são queridos", lê-se no comunicado.

Ludovico Clemente Garavani, conhecido como Valentino, e a quem a Ansa apelida de "gigante da moda", nasceu em Voghera, na região da Lombardia em 1932.

