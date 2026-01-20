Aurora boreal ilumina Portugal durante grande tempestade solar

Uma grande tempestade solar começou a atingir a Terra esta segunda-feira e pode causar interrupções nas redes de energia e satélite, alertaram as autoridades meteorológicas dos EUA, além de produzir auroras boreais, também conhecidas como luzes do norte, incluindo em Portugal.

Esta poderosa tempestade solar começou a impactar a Terra na segunda-feira, desencadeando uma tempestade geomagnética de nível 4 à escala de 5, explicou o meteorologista Shawn Dahl, do Centro de Previsão do Clima Espacial dos EUA (SWPC), num vídeo citado pela agência France-Presse (AFP).

Espera-se que continue na terça-feira, mas enfraqueça durante o dia, de acordo com a mesma fonte.

As explosões solares, chamadas ejeções de massa coronal, que podem levar vários dias para chegar à Terra, causam estes eventos, criando as auroras boreais e austrais, ao entrar em contacto com o campo magnético da Terra.