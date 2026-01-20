Carta com 700 assinaturas pede a Montenegro e à ministra da Cultura a recondução de Ana Paula Amendoeira

Em pouco mais de 48 horas foram recolhidas quase 700 assinaturas numa carta dirigida ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, e à ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, em que é pedida a recondução de Ana Paula Amendoeira como vice-presidente para a Cultura da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo.

Na carta a que a Renascença teve acesso, é afirmado que a “permanência” de Ana Paula Amendoeira no cargo é “fundamental para a estabilidade”, lembrando que a região do Alentejo tem pela frente um “desafio de grande escala e responsabilidade internacional”, como a Évora 2027 – Capital Europeia da Cultura.

“A continuidade das funções desempenhadas na Vice-Presidência para a Cultura assume uma importância acrescida”, lê-se no texto onde é referido que “a fase que se aproxima exige estabilidade, memória institucional, conhecimento profundo dos compromissos assumidos e capacidade de articulação entre múltiplos níveis, local, regional, nacional e internacional”.

Na carta assinada não só por agentes culturais da região do Alentejo constam signatários como Pilar del Rio – presidente da Fundação José Saramago, o escritor Afonso Cruz, a pianista Ana Telles, a artista Ana Pérez-Quiroga, o colecionador de arte António Cachola, os académicos António Galopim de Carvalho e Carlos Reis, a cantora Celina da Piedade, o Prémio Pessoa de 1999 José Manuel Rodrigues ou as diretoras do Mosteiro dos Jerónimos e do Museu Nacional de Arte Antiga, Maria de Jesus Monge e Margarida Donas Botto.

A Luís Montenegro e Margarida Balseiro Lopes é manifestado apoio a Ana Paula Amendoeira que já foi também Diretora Regional da Cultura e que de acordo com a carta manteve sempre uma relação de “proximidade” com a “comunicado cultural da região, num quadro raro, amplo e transversal de valorização do trabalho”.

A carta também assinada por vários antigos e atuais autarcas locais como Abílio Fernandes, ex presidente da Câmara de Évora ou Álvaro Azedo, atual autarca de Moura é ainda expresso que “a Cultura não se governa apenas por procedimentos, mas também por relações de confiança, por conhecimento acumulado e por uma leitura sensível dos territórios”.

Esta mobilização surge numa altura em que foi anunciado que as CCDR irão sofrer mudanças com a nomeação de novos Vice-Presidentes. Para os signatários é necessário “preservar quem conhece profundamente o território, o seu património e os seus processos”.

A carta também assinada por personalidades como Alexandra de Cadaval, do Palácio Cadaval, Catarina Portas, empresária de A Vida Portuguesa, o fotógrafo Duarte Belo ou os presidentes do Grupo Nabeiro, João Manuel Nabeiro e o presidente do Esporão, João Roquette sublinha ainda o papel que Ana Paula Amendoeira teve para quem trabalha “longe dos grandes centros e fora do radar mediático”. “A sua ação representou uma política de proximidade real”, destaca a carta.