Lídia Jorge vai à Galiza receber mais um prémio para “Misericórdia”

20 jan, 2026 - 13:46 • Maria João Costa

A escritora vai esta quarta-feira receber, em Santiago de Compostela, na Galiza, o Prémio Literário Arcebispo Juan de San Clemente. O júri do prémio organizado pela Escola Secundária Rosalía de Castro é constituído por alunos do secundário.

Um grupo de estudantes do ensino secundário de seis escolas galegas, uma de Madrid e três da Europa, constituíram o júri que premiou o livro “Misericórdia” (ed. Dom Quixote) da escritora portuguesa Lídia Jorge.

A autora vai esta quarta-feira a Santiago de Compostela, na Galiza, para receber o Prémio Literário Arcebispo Juan de San Clemente, o galardão que, em anteriores edições, premiou escritores como José Saramago, Mario Vargas Llosa, Antonio Tabucchi, Paul Auster ou Haruki Murakami.

Nas palavras do júri, o livro de Lídia Jorge já amplamente premiado e editado em Espanha pela Umbria y la Solana, destaca-se “pela sua vertente lírica que atravessa todo o texto”, mas também “pelo retrato de beleza que é oferecido ao leitor” sem esquecer que nele existe “uma visão renovada sobre os nossos idosos”.

O livro foi premiado na categoria de Narrativas Internacionais. Organizado pela Escola Secundária Rosalía de Castro, o prémio será entregue amanhã, às 17h00, onde estarão também outros vencedores, Ledicia Costas, premiada na categoria Narrativas em Galego e David Uclés, na categoria Narrativas Castelhanas.

Este último, com o romance “A Península das Casas Vazias”, vai ser publicado em março em Portugal, pela Dom Quixote. Está prevista a vinda do autor a Lisboa, em Abril, para o promover o livro.

