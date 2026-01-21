“Casa”, um espetáculo onde cabem quatro coreografias num pequeno palco

É um regresso a casa para os seis coreógrafos. Antigos bailarinos da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo (CPBC) voltam agora na condição de coreógrafos para o novo espetáculo intitulado “Casa”.

Estreia esta quinta-feira no Capitólio, em Lisboa. “Casa” é composto por quatro coreografias diferentes e é um espetáculo pensado para inaugurar o que a CPBC chama “Rota dos Pequenos Palcos”.

Susana Lima, diretora artística da companhia, explica que muitas vezes são confrontados com palcos que excedem a dimensão do corpo artístico que têm para apresentar.

“Eramos sempre impedidos de atuar em grande parte dos palcos em Portugal. Só alguns é que conseguem ter tamanho que possa abarcar uma companhia desta dimensão”, explica a responsável.

Com o desejo de “chegar a mais pessoas”, a CPBC criou este programa “Casa”. “São seis coreógrafos, duas duplas, para quatro coreografias”, indica Susana Lima.