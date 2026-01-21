Ouvir
“Casa”, um espetáculo onde cabem quatro coreografias num pequeno palco

21 jan, 2026 - 11:45 • Maria João Costa

Em tempos de crise na habitação, a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo estreia no Capitólio, em Lisboa esta quinta-feira “Casa”, o primeiro espetáculo pensado para a “Rota dos Pequenos Palcos”.

É um regresso a casa para os seis coreógrafos. Antigos bailarinos da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo (CPBC) voltam agora na condição de coreógrafos para o novo espetáculo intitulado “Casa”.

Estreia esta quinta-feira no Capitólio, em Lisboa. “Casa” é composto por quatro coreografias diferentes e é um espetáculo pensado para inaugurar o que a CPBC chama “Rota dos Pequenos Palcos”.

Susana Lima, diretora artística da companhia, explica que muitas vezes são confrontados com palcos que excedem a dimensão do corpo artístico que têm para apresentar.

“Eramos sempre impedidos de atuar em grande parte dos palcos em Portugal. Só alguns é que conseguem ter tamanho que possa abarcar uma companhia desta dimensão”, explica a responsável.

Com o desejo de “chegar a mais pessoas”, a CPBC criou este programa “Casa”. “São seis coreógrafos, duas duplas, para quatro coreografias”, indica Susana Lima.

Sopro” é o nome da primeira coreografia, criada por César Fernandes e André Mesquita, a segunda é “Habita-me” de Miguel Santos, a terceira é “Luz/Dez” de Beatriz Mira e Tiago Barreiros e, a última, “Suite” é uma criação de Vânia Doutel Vaz.

Susana Lima que explica ter dado “total liberdade” criativa aos coreógrafos diz que estas quatro coreografias falam da casa como “espaço físico, arquitetónico, mas também algo mais. Um espaço de conflito, um espaço de amor e um espaço que pode ser tanta coisa”.

Depois do Capitólio, em Lisboa, a companhia criada por Vasco Wellenkamp e Graça Barroso vai levar esta rota dos pequenos palcos até Benavente, a 6 de março ao Centro Cultural de Samora Correia.

