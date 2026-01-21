Comunidade brasileira celebra Carnaval em Lisboa com desfiles organizados

21 jan, 2026 - 20:49 • Lusa
A cidade de Lisboa vai festejar o Carnaval com desfiles organizados pela comunidade brasileira, entre 13 e 17 de fevereiro, no âmbito de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a embaixada do Brasil em Portugal.
"São 17 blocos de Carnaval, com percursos em cerca de oito freguesias da cidade de Lisboa, entre os dias 13 e 17 de fevereiro", revelou a Câmara de Lisboa, em resposta à agência Lusa, referindo que as iniciativas previstas estão a cargo da União dos Blocos de Carnaval de Rua de Lisboa.
De acordo com a autarquia, as iniciativas de celebração do Carnaval, que este ano se assinala no dia 17 de fevereiro, resultam de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a embaixada do Brasil em Portugal, assinado em 2025 e em vigor até 2027, para apoio institucional aos desfiles carnavalescos organizados pela comunidade brasileira.
O protocolo, segundo a União dos Blocos de Carnaval de Rua de Lisboa, reconhece o Carnaval como "manifestação cultural de interesse não só da comunidade imigrante brasileira, mas também da cidade de Lisboa".
O apoio da CML às iniciativas é "sobretudo através da emissão das licenças necessárias para a ocupação de espaço público, desde que enviada toda a documentação necessária", indicou a autarquia.
Além disso, o município garante, dentro das suas responsabilidades, o reforço da limpeza, a disponibilização e recolha de contentores de resíduos urbanos e de reciclagem, bem como a articulação com as juntas de freguesia relativamente às ações na área da higiene urbana.
A CML indicou que estão programados outros eventos no âmbito do Carnaval, "um pouco por toda a cidade e organizados por várias entidades", também entre 13 e 17 de fevereiro.
Lisboa não acolhe cortejos de outras zonas do país durante o Carnaval, mas tradicionalmente recebe a Embaixada Real do Carnaval de Torres Vedras antes do fim de semana de Carnaval, uma iniciativa que pretende "promover o Carnaval de Torres Vedras junto da população e turistas", acrescentou a CML.
Mais de 484 mil cidadãos brasileiros vivem em Portugal, representando a maior comunidade imigrante no país, segundos dados do Relatório de Migrações e Asilo de 2024, publicado pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).
Em 2023, contabilizavam-se 368 mil cidadãos de nacionalidade brasileira em Portugal e o município de Lisboa era o que tinha o valor mais elevado, com 33.407 brasileiros, de acordo com a base de dados Pordata sobre a população estrangeira com estatuto legal de residente.