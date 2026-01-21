Comunidade brasileira celebra Carnaval em Lisboa com desfiles organizados

A cidade de Lisboa vai festejar o Carnaval com desfiles organizados pela comunidade brasileira, entre 13 e 17 de fevereiro, no âmbito de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a embaixada do Brasil em Portugal.

"São 17 blocos de Carnaval, com percursos em cerca de oito freguesias da cidade de Lisboa, entre os dias 13 e 17 de fevereiro", revelou a Câmara de Lisboa, em resposta à agência Lusa, referindo que as iniciativas previstas estão a cargo da União dos Blocos de Carnaval de Rua de Lisboa.

De acordo com a autarquia, as iniciativas de celebração do Carnaval, que este ano se assinala no dia 17 de fevereiro, resultam de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a embaixada do Brasil em Portugal, assinado em 2025 e em vigor até 2027, para apoio institucional aos desfiles carnavalescos organizados pela comunidade brasileira.

O protocolo, segundo a União dos Blocos de Carnaval de Rua de Lisboa, reconhece o Carnaval como "manifestação cultural de interesse não só da comunidade imigrante brasileira, mas também da cidade de Lisboa".

O apoio da CML às iniciativas é "sobretudo através da emissão das licenças necessárias para a ocupação de espaço público, desde que enviada toda a documentação necessária", indicou a autarquia.