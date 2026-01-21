Totoloto: Conheça a chave com os números desta quarta-feira

21 jan, 2026 - 21:40 • Redação
A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 é composta pelos números 6 - 18 - 27 - 34 - 38 + Número da Sorte 10.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.