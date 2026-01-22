Como as baleias-brancas do Alasca garantem a sobrevivência da espécie

As baleias-brancas do Alasca recorrem a trocas frequentes de parceiro ao longo da vida como forma de manter a diversidade genética e assegurar a sobrevivência a longo prazo de uma população pequena e isolada, conclui um estudo divulgado esta semana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A investigação, conduzida por cientistas do Instituto Oceanográfico Harbor Branch da Universidade Atlântica da Florida, em colaboração com autoridades locais do Alasca, analisou durante 13 anos o comportamento reprodutivo de baleias-beluga na baía de Bristol.

Os resultados, publicados na revista científica Frontiers in Marine Science, mostram que esta população — composta por cerca de dois mil indivíduos e com pouco contacto com outros grupos — adota uma estratégia de acasalamento com múltiplos parceiros ao longo de vários anos. Esta prática reduz o risco de consanguinidade e contribui para a viabilidade genética da espécie.

Durante o estudo, os investigadores recolheram amostras genéticas de 623 baleias e cruzaram esses dados com observações sobre idade, grupos sociais e relações de parentesco. A análise revelou que a população segue um modelo poliginândrico, no qual machos e fêmeas têm vários parceiros, originando muitos meios-irmãos e poucos irmãos completos.

Segundo os cientistas, esta dinâmica é particularmente relevante numa espécie longeva — as belugas podem viver mais de cem anos — e difícil de estudar, uma vez que passa grande parte do tempo sob o gelo do Ártico.

O estudo não encontrou diferenças significativas entre machos e fêmeas, nem entre indivíduos mais velhos e mais novos, no número total de crias geradas. No entanto, as fêmeas mais velhas apresentaram maior número de descendentes sobreviventes, sugerindo que a experiência e a condição física influenciam o sucesso reprodutivo.

Os investigadores sublinham que compreender estas estratégias é essencial para a conservação da espécie. Quando poucos indivíduos concentram a reprodução, o risco de perda de diversidade genética aumenta. Pelo contrário, trocas frequentes de parceiro e a ausência de acasalamento entre parentes próximos podem ajudar a manter a saúde genética de populações pequenas e isoladas.