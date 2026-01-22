Festival da Canção. Já são conhecidas as 16 músicas deste ano

A RTP divulgou as 16 canções do Festival da Canção deste ano esta quinta-feira.

Oito canções estarão em cada uma das duas semifinais, agendadas para 21 e 22 de fevereiro.

Em cada eliminatória, cinco vão ser apuradas, levando as dez finalistas a uma grande final a 7 de março, que se realiza na Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos. É a primeira vez em alguns anos que a cerimónia final realiza-se fora dos estúdios do canal público.

11 das 16 canções pertencem a participantes que emitiram um comunicado em conjunto em que se recusam a aceitar representar Portugal na Eurovisão, caso vençam o Festival da Canção, em protesto contra a participação de Israel.

Mesmo assim, a RTP garantiu em dezembro que Portugal estará presente no evento que se realiza em Viena, na Áustria, em maio deste ano.

As canções a concurso já estão disponíveis no Youtube do Festival da Canção.

Veja em que semifinal estará cada uma das canções:

Primeira semifinal



"Onde Quero Estar", Agridoce

"Dá-me a Tua Mão", André Amaro

"Nos Teus Olhos", Bateu Matou

"Jurei", Dinis Mota

"Pertencer", Djodje

"Print", Evaya

"Chuva", Marquise

"Fumo", Nunca Mates o Mandarim

Segunda semifinal