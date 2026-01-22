Judite de Sousa abandona jornalismo

22 jan, 2026 - 23:49 • Redação
Judite de Sousa anunciou esta quinta-feira que tomou a decisão de colocar um ponto final na sua carreira de jornalista.
“Formalizei hoje o fim da minha vida profissional como jornalista. Entreguei a minha carteira profissional”, revelou numa mensagem publicada nas redes sociais Judite de Sousa, que iniciou a sua carreira aos 18 anos, como repórter da RTP.
Judite de Sousa lamenta o “assédio mediático” nos últimos anos e apresenta-se agora como “como comunicadora e escritora”, com “11 livros publicados e o próximo a chegar em breve ao mercado”.
A antiga jornalista abre a porta a outras áreas profissionais e revela que, “na condição de comunicadora”, estará esta quinta-feira à noite a análise a campanha para as eleições presidenciais no canal NOW.
“É um mundo novo que encaro com total liberdade”, sublinha Judite de Sousa.