Óscares. Wagner Moura e "O Agente Secreto" entre os nomeados

22 jan, 2026 - 13:45 • João Malheiro

Brasil de novo em grande destaque na maior gala de Cinema do mundo. "Pecadores" bateu o recorde de nomeações.

Wagner Moura está nomeado para o prémio de Melhor Ator nos Óscares deste ano. É a primeira vez que um artista brasileiro concorre nesta categoria.

O ator é o protagonista de "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, papel que já lhe rendeu premiações no Festival de Cannes e nos Globos de Ouro.

"O Agente Secreto" está, igualmente, nomeado na categoria de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. O filme brasileiro também é um dos primeiros nomeados para a categoria inédita de Melhor Casting.

Ao todo, são quatro nomeações conquistadas pela longa-metragem que representa o Brasil na gala dos Óscares.

"Pecadores" bateu o recorde de mais nomeações conquistadas por um único filme. O filme de terror de Ryan Coogler somou 16 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Realização, Melhor Argumento Original, entre muitas outras.

Logo atrás e outro forte candidato à vitória é "Batalha Atrás de Batalha". A longa-metragem de Paul Thomas Anderson não disputa tantas estatuetas, mas deve ser o principal favorito à conquista das principais categorias da noite.

Com a nomeação por Melhor Ator em "Batalha Atrás de Batalha", Leonardo DiCaprio iguala o recorde de Robert De Niro como ator com presença em mais filmes nomeados na categoria de Melhor Filme. Estes dois ícones do Cinema já participaram em 12 longas-metragens que concorreram ao grande prémio da cerimónia.

Pela sua nomeação na categoria de Melhor Ator Secundário, por "Valor Sentimental", o ator Stellan Skarsgård torna-se o primeiro artista a ser nomeado para este prémio por um filme internacional.

Na categoria de Melhor Som, o lusodescendente Nelson Ferreira volta a figurar como nomeado pelo trabalho num filme de Guillermo del Toro, desta feita "Frankenstein".

Os nomeados das principais categorias:

Melhor Filme:

  • "Hamnet"
  • "Bugonia"
  • "F1"
  • "Marty Supreme"
  • "Batalha Atrás de Batalha"
  • "O Agente Secreto"
  • "Pecadores"
  • "Train Dreams"
  • "Valor Sentimental"
  • "Frankenstein".

Melhor Realização

  • Ryan Coogler, "Pecadores"
  • Paul Thomas Anderson, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Chloé Zhao, "Hamnet"
  • Joachim Trier, "Valor Sentimental"
  • Josh Safdie, "Marty Supreme"

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
  • Leonardo DiCaprio, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Ethan Hawke, "Blue Moon"
  • Wagner Moura, "O Agente Secreto"
  • Michael B. Jordan, "Pecadores

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley, "Hamnet"
  • Rose Byrne "If I Had Legs, I'd Kick You"
  • Renate Reinsve "Valor Sentimental"
  • Emma Stone "Bugonia"
  • Kate Hudson "Song Sung Blue"

Melhor Ator Secundário

  • Stellan Skarsgård, "Valor Sentimental"
  • Jacob Elordi, "Frankenstein"
  • Benicio Del Toro, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Sean Penn, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Delroy Lindo, "Pecadores"

Melhor Atriz Secundária

  • Teyana Taylor, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Amy Madigan, "Weapons"
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"
  • Elle Fanning, "Valor Sentimental"
  • Wunmi Mosaku, "Pecadores

A decisão da Academia de Cinema norte-americana foi divulgada pelas 13h30, hora de Lisboa. A lista completa de nomeados pode ser consultada no site oficial.

A 98.ª edição dos Óscares realiza-se durante a madrugada portuguesa, a 16 de março. Conan O'Brien será o anfitreão da gala, tal como no ano passado.

