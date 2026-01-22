Óscares. Wagner Moura e "O Agente Secreto" entre os nomeados

Wagner Moura está nomeado para o prémio de Melhor Ator nos Óscares deste ano. É a primeira vez que um artista brasileiro concorre nesta categoria.

O ator é o protagonista de "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, papel que já lhe rendeu premiações no Festival de Cannes e nos Globos de Ouro.

"O Agente Secreto" está, igualmente, nomeado na categoria de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. O filme brasileiro também é um dos primeiros nomeados para a categoria inédita de Melhor Casting.

Ao todo, são quatro nomeações conquistadas pela longa-metragem que representa o Brasil na gala dos Óscares.

"Pecadores" bateu o recorde de mais nomeações conquistadas por um único filme. O filme de terror de Ryan Coogler somou 16 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Realização, Melhor Argumento Original, entre muitas outras.

Logo atrás e outro forte candidato à vitória é "Batalha Atrás de Batalha". A longa-metragem de Paul Thomas Anderson não disputa tantas estatuetas, mas deve ser o principal favorito à conquista das principais categorias da noite.

Com a nomeação por Melhor Ator em "Batalha Atrás de Batalha", Leonardo DiCaprio iguala o recorde de Robert De Niro como ator com presença em mais filmes nomeados na categoria de Melhor Filme. Estes dois ícones do Cinema já participaram em 12 longas-metragens que concorreram ao grande prémio da cerimónia.

Pela sua nomeação na categoria de Melhor Ator Secundário, por "Valor Sentimental", o ator Stellan Skarsgård torna-se o primeiro artista a ser nomeado para este prémio por um filme internacional.

Na categoria de Melhor Som, o lusodescendente Nelson Ferreira volta a figurar como nomeado pelo trabalho num filme de Guillermo del Toro, desta feita "Frankenstein".

