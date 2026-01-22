Óscares. Wagner Moura e "O Agente Secreto" entre os nomeados

Wagner Moura está nomeado para o prémio de Melhor Ator nos Óscares deste ano. É a primeira vez que um artista brasileiro concorre nesta categoria.

O ator é o protagonista de "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, papel que já lhe rendeu premiações no Festival de Cannes e nos Globos de Ouro.

"O Agente Secreto" está, igualmente, nomeado na categoria de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. O filme brasileiro também é um dos primeiros nomeados para a categoria inédita de Melhor Casting.

Ao todo, são quatro nomeações conquistadas pela longa-metragem que representa o Brasil na gala dos Óscares.

"Pecadores" bateu o recorde de mais nomeações conquistadas por um único filme. O filme de terror de Ryan Coogler somou 16 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Realização, Melhor Argumento Original, entre muitas outras.

Logo atrás e outro forte candidato à vitória é "Batalha Atrás de Batalha". A longa-metragem de Paul Thomas Anderson não disputa tantas estatuetas, mas deve ser o principal favorito à conquista das principais categorias da noite.

Com a nomeação por Melhor Ator em "Batalha Atrás de Batalha", Leonardo DiCaprio iguala o recorde de Robert De Niro como ator com presença em mais filmes nomeados na categoria de Melhor Filme. Estes dois ícones do Cinema já participaram em 12 longas-metragens que concorreram ao grande prémio da cerimónia.

Pela sua nomeação na categoria de Melhor Ator Secundário, por "Valor Sentimental", o ator Stellan Skarsgård torna-se o primeiro artista a ser nomeado para este prémio por um filme internacional.

Os nomeados das principais categorias:

Melhor Filme:

"Hamnet"

"Bugonia"

"F1"

"Marty Supreme"

"Batalha Atrás de Batalha"

"O Agente Secreto"

"Pecadores"

"Train Dreams"

"Valor Sentimental"

"Frankenstein".

Melhor Realização

Ryan Coogler, "Pecadores"

Paul Thomas Anderson, "Batalha Atrás de Batalha"

Chloé Zhao, "Hamnet"

Joachim Trier, "Valor Sentimental"

Josh Safdie, "Marty Supreme"

Melhor Ator

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Batalha Atrás de Batalha"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Wagner Moura, "O Agente Secreto"

Michael B. Jordan, "Pecadores

Melhor Atriz

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne "If I Had Legs, I'd Kick You"

Renate Reinsve "Valor Sentimental"

Emma Stone "Bugonia"

Kate Hudson "Song Sung Blue"

Melhor Ator Secundário

Stellan Skarsgård

A decisão da Academia de Cinema norte-americana foi divulgada pelas 13h30, hora de Lisboa. A lista completa de nomeados pode ser consultada no site oficial.

A 98.ª edição dos Óscares realiza-se durante a madrugada portuguesa, a 16 de março. Conan O'Brien será o anfitreão da gala, tal como no ano passado.