Óscares. Wagner Moura e "O Agente Secreto" entre os nomeados

22 jan, 2026 - 13:45 • João Malheiro
Wagner Moura está nomeado para o prémio de Melhor Ator nos Óscares deste ano. É a primeira vez que um artista brasileiro concorre nesta categoria.
O ator é o protagonista de "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, papel que já lhe rendeu premiações no Festival de Cannes e nos Globos de Ouro.
"O Agente Secreto" está, igualmente, nomeado na categoria de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. O filme brasileiro também é um dos primeiros nomeados para a categoria inédita de Melhor Casting.
Ao todo, são quatro nomeações conquistadas pela longa-metragem que representa o Brasil na gala dos Óscares.
"Pecadores" bateu o recorde de mais nomeações conquistadas por um único filme. O filme de terror de Ryan Coogler somou 16 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Realização, Melhor Argumento Original, entre muitas outras.
Logo atrás e outro forte candidato à vitória é "Batalha Atrás de Batalha". A longa-metragem de Paul Thomas Anderson não disputa tantas estatuetas, mas deve ser o principal favorito à conquista das principais categorias da noite.
Com a nomeação por Melhor Ator em "Batalha Atrás de Batalha", Leonardo DiCaprio iguala o recorde de Robert De Niro como ator com presença em mais filmes nomeados na categoria de Melhor Filme. Estes dois ícones do Cinema já participaram em 12 longas-metragens que concorreram ao grande prémio da cerimónia.
Pela sua nomeação na categoria de Melhor Ator Secundário, por "Valor Sentimental", o ator Stellan Skarsgård torna-se o primeiro artista a ser nomeado para este prémio por um filme internacional.
Melhor Filme:
Melhor Realização
Melhor Ator
Melhor Atriz
Melhor Ator Secundário
A decisão da Academia de Cinema norte-americana foi divulgada pelas 13h30, hora de Lisboa. A lista completa de nomeados pode ser consultada no site oficial.
A 98.ª edição dos Óscares realiza-se durante a madrugada portuguesa, a 16 de março. Conan O'Brien será o anfitreão da gala, tal como no ano passado.