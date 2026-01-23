Cineplace encerrou salas de cinema em Leiria

A decisão implicou a paragem, no total, de oito salas de cinema nos complexos que a Cineplace explorava nos centros comerciais La Vie nas Caldas da Rainha e na Guarda, ficando as duas cidades sem exibição regular de cinema.

O encerramento das salas Cineplace em Leiria acontece cerca de duas semanas após a exibidora fechar os cinemas que explorava em centros comerciais na Guarda e nas Caldas da Rainha , em Leiria, alegando a aplicação de um Plano Especial de Revitalização (PER).

Segundo a a administração do centro comercial, o futuro para as salas de cinema do complexo "passará sempre por assegurar a oferta mais diversificada possível aos seus visitantes e à comunidade de Leiria".

Na mesma nota, o LeiriaShopping acrescenta estar "a acompanhar a situação e a trabalhar ativamente para assegurar a melhor solução".

A suspensão da exibição de cinema surgiu na sequência de "uma decisão alheia à gestão e estratégia" da administração, avançou esta sexta-feira, em resposta à agência Lusa.

A exibidora Cineplace encerrou as salas de cinema que explorava no LeiriaShopping , confirmou esta sexta-feira a administração do centro comercial de Leiria.

No caso de Leiria, são sete as salas do LeiriaShopping que ficam sem cinema, equipamento que a Cineplace explorava desde 2010.

Leiria continua a ter oferta de cinema no complexo CinemaCity e também nos teatros José Lúcio da Silva e Miguel Franco.

De acordo com o portal Citius, a empresa exibidora apresentou um plano de revitalização, homologado em 2021, que lhe permitiu recuperar capacidades de gestão.

Segundo os dados mais recentes do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em 2025 a Cineplace explorava 62 salas de cinema em 12 complexos, sendo a segunda maior exibidora, atrás da NOS Lusomundo Cinemas, líder do mercado com 218 ecrãs.

Desses 12 complexos, a Cineplace encerrou em 2025 os cinemas em Portimão e no Algarve Shopping, na Guia, ambos no distrito de Faro, assim como no Madeira Shopping, no Funchal, e no Rio Sul Shopping, no Seixal (Setúbal).

Dos cinemas explorados pela Cineplace, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) já tinha adiantado à Lusa que o Ministério da Cultura autorizou um pedido de desafetação de atividade das quatro salas no Estação Viana Shopping, em Viana do Castelo, a pedido dos proprietários deste centro comercial.

Estava ainda em instrução o pedido de "afetação a atividade de natureza diferente" em seis das 12 salas dos cinemas Cineplace em Braga, no centro comercial Nova Arcada.

A Cineplace é uma marca pertencente à exibidora brasileira Grupo Orient, que opera em Portugal desde 2013, depois de ter assinado um acordo com a Sonae Sierra, proprietária de vários centros comerciais no país.

O panorama da exibição de cinema comercial tem em 2026 uma reconfiguração diferente, pelo encerramento de várias salas ocorrido ao longo dos últimos meses, não só da Cineplace como também da NOS Lusomundo Cinemas.

Na sequência do fim da exibição de filmes em vários espaços, a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, anunciou a criação de um grupo de trabalho para refletir sobre a exibição de cinema e o encerramento de salas no país.

Em dezembro, Margarida Balseiro Lopes disse à Lusa que este grupo de trabalho, que integra a IGAC e o ICA, iria "olhar para o histórico dos últimos três anos" sobre pedidos de desafetação, e que terá conclusões no primeiro trimestre deste ano.