Para que serve o eneagrama?

23 jan, 2026 - 21:40 • Ana Catarina André
A psicóloga Sofia Santos Rodrigues era ainda estudante universitária quando, numa sessão no centro universitário dos jesuítas (CREU-IL), no Porto, ouviu falar, pela primeira vez, sobre o eneagrama.
Desde então, tem-se dedicado a compreender e a utilizar esta ferramenta de autoconhecimento assente em nove padrões de personalidade.
“Ajuda à compreensão de mim e do outro. Há um mapeamento dos pontos fortes e dos pontos fracos”, diz a especialista que recentemente publicou o livro “Conhece-te a Ti e aos Outros com o Eneagrama” (Planeta).
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ao longo de mais de 300 páginas, Sofia Santos Rodrigues procura explicar em que consiste esta ferramenta, aborda a sua relação com o desenvolvimento pessoal e social, com o mundo do trabalho e a espiritualidade e descreve cada um dos nove tipos de personalidade.
“O eneagrama proporciona uma reflexão sobre como posso potenciar as minhas características positivas e, quando estou em situações de stress, [permite] ter uma maior compreensão sobre o que está a espoletar esses processos”, afirma, esclarecendo que esta ferramenta “aborda as dinâmicas de desequilíbrio e de falta de harmonia, mas também ativa processos de reflexão com vista a fortalecer a estrutura psicológica.”
“Por ser muito importante na compreensão dos movimentos interiores”, diz a psicóloga, “está muito ligada à espiritualidade”. E dá um exemplo: “Livrar-me de alguns sofrimentos e poder, também, livrar os outros disso pode ajudar a servir melhor o outro e a estar melhor com ele”.
Estudo
Só 17% recebem apoio profissional. Estudo mostra q(...)
Sofia Santos Rodrigues acrescenta que o eneagrama contribui, também, para o processo de discernimento. “É muito característico da espiritualidade inaciana refletir sobre os nossos processos e de que modo posso pôr isso ao serviço da comunidade.”
No livro, a autora estabelece uma ponte entre a psicologia e o eneagrama que, segundo alguns historiadores, pode ter sido criado por volta de 2500 a. C..
“Esta ferramenta é diferenciadora em relação a outros testes de personalidade porque apresenta uma visão construtivista, ou seja, dá indicadores de caminhos de crescimento”, diz, aconselhando os interessados no tema a fazerem um curso.
“Vale pela própria reflexão. Fazer um autodiagnóstico apressado não é a lógica do eneagrama. A lógica do eneagrama é ser um caminho, não é uma caricatura reducionista. É perceber que é uma ferramenta para descrever traços e para promover uma dinâmica que ative a reflexão e o desenvolvimento", remata Sofia Santos Rodrigues.