Para que serve o eneagrama?

A psicóloga Sofia Santos Rodrigues era ainda estudante universitária quando, numa sessão no centro universitário dos jesuítas (CREU-IL), no Porto, ouviu falar, pela primeira vez, sobre o eneagrama.

Desde então, tem-se dedicado a compreender e a utilizar esta ferramenta de autoconhecimento assente em nove padrões de personalidade.

“Ajuda à compreensão de mim e do outro. Há um mapeamento dos pontos fortes e dos pontos fracos”, diz a especialista que recentemente publicou o livro “Conhece-te a Ti e aos Outros com o Eneagrama” (Planeta).

Ao longo de mais de 300 páginas, Sofia Santos Rodrigues procura explicar em que consiste esta ferramenta, aborda a sua relação com o desenvolvimento pessoal e social, com o mundo do trabalho e a espiritualidade e descreve cada um dos nove tipos de personalidade.

“O eneagrama proporciona uma reflexão sobre como posso potenciar as minhas características positivas e, quando estou em situações de stress, [permite] ter uma maior compreensão sobre o que está a espoletar esses processos”, afirma, esclarecendo que esta ferramenta “aborda as dinâmicas de desequilíbrio e de falta de harmonia, mas também ativa processos de reflexão com vista a fortalecer a estrutura psicológica.”

Uma visão construtivista

“Por ser muito importante na compreensão dos movimentos interiores”, diz a psicóloga, “está muito ligada à espiritualidade”. E dá um exemplo: “Livrar-me de alguns sofrimentos e poder, também, livrar os outros disso pode ajudar a servir melhor o outro e a estar melhor com ele”.