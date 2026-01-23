Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Autoconhecimento

Para que serve o eneagrama?

23 jan, 2026 - 21:40 • Ana Catarina André

É utilizado há milhares de anos, fomenta o autoconhecimento e promove a reflexão e o desenvolvimento. A psicóloga Sofia Santos Rodrigues explica, num livro sobre o tema, como é que esta ferramenta pode ser utilizada em áreas como o trabalho e a espiritualidade.

A+ / A-

A psicóloga Sofia Santos Rodrigues era ainda estudante universitária quando, numa sessão no centro universitário dos jesuítas (CREU-IL), no Porto, ouviu falar, pela primeira vez, sobre o eneagrama.

Desde então, tem-se dedicado a compreender e a utilizar esta ferramenta de autoconhecimento assente em nove padrões de personalidade.

“Ajuda à compreensão de mim e do outro. Há um mapeamento dos pontos fortes e dos pontos fracos”, diz a especialista que recentemente publicou o livro “Conhece-te a Ti e aos Outros com o Eneagrama” (Planeta).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao longo de mais de 300 páginas, Sofia Santos Rodrigues procura explicar em que consiste esta ferramenta, aborda a sua relação com o desenvolvimento pessoal e social, com o mundo do trabalho e a espiritualidade e descreve cada um dos nove tipos de personalidade.

“O eneagrama proporciona uma reflexão sobre como posso potenciar as minhas características positivas e, quando estou em situações de stress, [permite] ter uma maior compreensão sobre o que está a espoletar esses processos”, afirma, esclarecendo que esta ferramenta “aborda as dinâmicas de desequilíbrio e de falta de harmonia, mas também ativa processos de reflexão com vista a fortalecer a estrutura psicológica.”

Uma visão construtivista

“Por ser muito importante na compreensão dos movimentos interiores”, diz a psicóloga, “está muito ligada à espiritualidade”. E dá um exemplo: “Livrar-me de alguns sofrimentos e poder, também, livrar os outros disso pode ajudar a servir melhor o outro e a estar melhor com ele”.

Um em cada três portugueses sofre de ansiedade, burnout, ataques de pânico ou depressão

Estudo

Um em cada três portugueses sofre de ansiedade, burnout, ataques de pânico ou depressão

Só 17% recebem apoio profissional. Estudo mostra q(...)

Sofia Santos Rodrigues acrescenta que o eneagrama contribui, também, para o processo de discernimento. “É muito característico da espiritualidade inaciana refletir sobre os nossos processos e de que modo posso pôr isso ao serviço da comunidade.”

No livro, a autora estabelece uma ponte entre a psicologia e o eneagrama que, segundo alguns historiadores, pode ter sido criado por volta de 2500 a. C..

“Esta ferramenta é diferenciadora em relação a outros testes de personalidade porque apresenta uma visão construtivista, ou seja, dá indicadores de caminhos de crescimento”, diz, aconselhando os interessados no tema a fazerem um curso.

“Vale pela própria reflexão. Fazer um autodiagnóstico apressado não é a lógica do eneagrama. A lógica do eneagrama é ser um caminho, não é uma caricatura reducionista. É perceber que é uma ferramenta para descrever traços e para promover uma dinâmica que ative a reflexão e o desenvolvimento", remata Sofia Santos Rodrigues.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 23 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?