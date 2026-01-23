Rivoli celebra 94 anos com dança, teatro comunitário e poesia gratuita

O Teatro Rivoli, no Porto, celebra a partir desta sexta-feira o seu 94.º aniversário com três dias de programação gratuita que incluem uma estreia nacional de dança contemporânea, um espetáculo comunitário e um recital de "spoken word".

As celebrações, que decorrem até domingo, arrancam com a estreia de "Lugares", do Colectivo Espaço Invisível.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Com direção de Daniela Cruz e Nuno Preto, a peça - com sessões nos três dias - resulta de um trabalho colaborativo entre artistas profissionais e 15 participantes da comunidade sénior local, percorrendo diferentes espaços do teatro.

Hoje às 21h30 o Rivoli acolhe um recital de "spoken word" (performance poética) de Mia Tomé e Noiserv, dedicado à cidade do Porto baseado em textos de autores como Ana Luísa Amaral, Filipa Leal, Jorge Sousa Braga e Manuel António Pina.

Um dos destaques do programa é a estreia nacional de "My Fierce Ignorant Step", de Christos Papadopoulos, que sobe ao palco do Grande Auditório no sábado e no domingo.

O coreógrafo grego, vencedor da primeira edição do Prémio Internacional de Dança Rose, traz ao Porto uma peça com 10 intérpretes que explora a relação entre som, palavra e movimento, criando "uma paisagem sonora extática, da qual emerge a coreografia".

Este ano, a festa de aniversário está a cargo do DJ Kiko is Hot, que se apresenta, no sábado, a partir das 22h30, com um alinhamento que contará com "hits" da música pop.

Segundo a organização, a entrada para todos os eventos é gratuita, mas sujeita ao levantamento de bilhete no próprio dia das sessões (máximo de dois por pessoa), a partir das 10h00, nas bilheteiras do Teatro Municipal do Porto ou através da plataforma "online".