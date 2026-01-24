Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morreu Francis Buchholz, o primeiro baixista dos Scorpions

24 jan, 2026 - 11:54 • João Malheiro

Músico tinha 71 anos.

A+ / A-

Morreu o primeiro baixista dos Scorpions, Francis Buccholz, aos 71 anos.

A família confirmou a notícia este sábado, depois de uma longa luta do músico contra um cancro.

Buccholz juntou-se aos Scorpions em 1972 e esteve presente no período de maior êxito da banda em que foram lançados os clássicos "Wind of Change" e "Still Loving You".

O baixista abandonou a banda em 1992.

Os Scorpions também partilharam a "triste notícia" da morte de Francis Buccholz, "um amigo de longa data".

"O legado dele vai viver para sempre e vamos sempre lembrar-nos os bons temos que passamos juntos", lê-se, na publicação da banda.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?