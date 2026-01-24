Morreu Francis Buchholz, o primeiro baixista dos Scorpions

24 jan, 2026 - 11:54 • João Malheiro
Morreu o primeiro baixista dos Scorpions, Francis Buccholz, aos 71 anos.
A família confirmou a notícia este sábado, depois de uma longa luta do músico contra um cancro.
Buccholz juntou-se aos Scorpions em 1972 e esteve presente no período de maior êxito da banda em que foram lançados os clássicos "Wind of Change" e "Still Loving You".
O baixista abandonou a banda em 1992.
Os Scorpions também partilharam a "triste notícia" da morte de Francis Buccholz, "um amigo de longa data".
"O legado dele vai viver para sempre e vamos sempre lembrar-nos os bons temos que passamos juntos", lê-se, na publicação da banda.