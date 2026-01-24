Tem o hábito de remover farpas? Às vezes, é mesmo preciso um médico

As farpas são lesões do dia a dia e envolvem, geralmente, um pequeno fragmento de madeira, vidro, metal, plástico ou um espinho que fica alojado na pele e no tecido mole subjacente.

A camada mais externa da pele, conhecida como epiderme, tem um elevado número de recetores de dor. A camada logo abaixo, chamada derme, tem ainda mais, o que pode tornar este tipo de lesão particularmente dolorosa.

Saber como remover uma farpa pode não ser uma questão de vida ou de morte. Ainda assim, uma boa técnica pode aliviar a dor persistente e prevenir complicações posteriores.

Há pouca literatura médica

Apesar de o alívio da dor ser um tema importante nos cuidados de saúde, as farpas têm suscitado pouco interesse académico.

Em 2004, uma equipa de clínicos escreveu que “não foram realizados estudos controlados a comparar diferentes técnicas, o que deixa os médicos dependentes de experiências anedóticas”. Uma pesquisa de 2025 na literatura médica sobre farpas revela apenas uma longa sequência de relatos de casos e evidência anedótica.

Sites online e vídeos no TikTok estão repletos de “truques” e dicas que sugerem o uso de vinagre, fita-cola, cola, fatias de cebola e cascas de banana, entre outros métodos. Há pouca evidência que apoie ou refute estas práticas, mas algumas podem causar irritação cutânea ou mesmo reações alérgicas.

Na prática, não são necessários truques para remover farpas. Eis como fazê-lo de forma correta e segura — e quando procurar aconselhamento médico.

Primeiro: onde está a farpa?

A localização da farpa é o primeiro ponto de triagem. Se houver suspeita de uma farpa no olho ou na pálpebra, deve procurar assistência médica urgente num centro de saúde, clínica de atendimento urgente ou serviço de urgência hospitalar. Não tente lavar ou irrigar o olho; este procedimento deve ser realizado por um profissional de saúde com soro fisiológico estéril, num ambiente controlado.

As farpas alojadas sob a unha da mão ou do pé, conhecidas como farpas subungueais, também requerem frequentemente remoção cirúrgica.

Segundo: de que material é feita a farpa?

O tipo de farpa também pode determinar a necessidade de ajuda médica.

As farpas de vidro exigem especial cuidado, pois podem partir-se ou estilhaçar, deixando fragmentos difíceis de remover e que podem causar dor persistente, inflamação ou infeção.

Farpas exteriores de madeira, espinhos ou metal enferrujado podem também ser uma fonte de tétano, sendo por vezes necessária uma dose de reforço da vacina antitetânica. Pessoas imunodeprimidas ou que tenham sido submetidas a cirurgia aos gânglios linfáticos devem marcar uma consulta médica, uma vez que podem necessitar de antibióticos.